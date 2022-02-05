صفاء عبد المنعم توقع كتاب "حكاية سندرا" بمعرض القاهرة

وقعت الكاتبة صفاء عبد المنعم، كتاب "حكاية سندرا"، رسوم الفنان هشام السعيد الصادر عن المجلس الأعلى لثقافه الطفل - مركز القومي لثقافه الطفل، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يحكي الكتاب عن الطفل نشأت واخته سندرا وميولهما الأدبية في كتابه القصص، وساعدت رسوم الكتاب ايضا في ادخال روح البهجة والسعادة لديهم.

الفنان هشام السعيد ، فنان تشكيلي له العديد من المعرض الفنية اتجه الي العمل في نشاط الطفل ورسم قصص الاطفال له العديد من كتب الاطفال بالهيئة العامة للكتاب ومركز ثقافه الطفل ودور النشر بالدول العربية، ونجح الفنان في التعبير عن مضمون الكتاب والرسالة الموجهة للطفل.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.

ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم"، بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف.

ويضم مؤتمرًا افتتاحيًا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.