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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يعقد لقاء موسعا مع نائبة جوتيريش ومسئولي وممثلي الأمم المتحدة بإفريقيا| صور

لقاء موسع لشكري مع
لقاء موسع لشكري مع مسئولي وممثلي افريقيا بالامم المتحدة

عقد سامح شكري وزير الخارجية لقاء موسعا مع كل من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "أمينة محمد"، والسكرتيرة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لإفريقيا الدكتورة "ڤيرا سونجوي"، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وممثلته الخاصة للإتحاد الإفريقي "هنا تيته".

يأتي ذلك عقب لقاء شكري ‫بنظيره الأنجولي ⁧‫تيتي أنطونيو‬⁩، اليوم السبت، على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي، في العاصمة الاثيوبية اديس أبابا.

وتناول لقاء وزير الخارجية ونظيره الأنجولي عددا من ملفات التعاون الثنائي و القضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك على هامش قمة الاتحاد الإفريقي. 

وألقى سامح شكري وزير الخارجية مُداخلة حول حالة السلم والأمن في القارة الإفريقية خلال اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي، والتي يشارك فيها في اديس أبابا .

وشارك الوزير شكري‬⁩ اليوم السبت، ممثلا لمصر في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المُنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وعقدت القمة الافريقية الـ35 تحت شعار "بناء مرونة التغذية بالقارة الأفريقية.. تسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، حيث ركز المشاركون في نقاشاتهم على الملفات الأمنية والسياسية، وتنعقد القمة وسط تحديات وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

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