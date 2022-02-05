محمد هاني: سعيد بتسجيل هدف الأهلي.. وجاهز للمشاركة في أي مركز

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يشعر بسعادة كبيرة بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات، مؤكدًا أن الأهلي كان مستعدًّا للمباراة بشكل كبير، وكان يسعى بقوة لتحقيق الفوز.

وأبدى هاني سعادته بتسجيل هدف الفوز، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يشاركونه في هذا الهدف بعدما قدموا أداءً رجوليًّا، وأثبتوا جدارتهم باللعب في مسابقة كبيرة مثل كأس العالم للأندية، وهم مستعدون بقوة للمواجهة المقبلة أمام بالميراس البرازيلي في نصف نهائي البطولة، وعازمون على الفوز، من أجل بلوغ المباراة النهائية.

وعن تواجده اليوم في منتصف الملعب بدلًا من مركزه الأساسي ظهيرًا أيمن، أكد هاني أنه يجتهد دائمًا لخدمة الأهلي وأنه مستعد للمشاركة في أي مركز، وهذا ما يفعله جميع اللاعبين الذين يلعبون بإصرار وعزيمة من أجل قميص النادي الأهلي.

وأشاد هاني بجمهور الأهلي الذي تواجد بأعداد كثيفة في مدرجات ملعب المباراة، مؤكدًا أنه شعر بأن المباراة تقام على استاد القاهرة، مشيرًا إلى أن الجماهير تمنح اللاعبين دفعة كبيرة.

واختتم هاني حديثه مؤكدًا أن اللاعبين سوف يبذلون أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الحلم الكبير بالتتويج بميدالية أفضل من النسخة السابقة للبطولة لإسعاد جماهير الأهلي.

