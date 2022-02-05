موسيماني: تأهلنا بجدارة إلى نصف النهائي.. ونحضر بقوة لمواجهة بالميراس

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، ان الفريق واجه ظروفًا صعبة للغاية خلال مواجهته مع إف سي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في كأس العالم للأندية، لافتًا إلى أن هناك 11 لاعبًا من الفريق غابوا عن المباراة، لكن الفريق قدم مباراة كبيرة رغم هذه الغيابات وتأهل عن جدارة إلى نصف نهائي مونديال الأندية.

وأشار موسيماني إلى أنه غاب عن تحضيرات الفريق في الملعب بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل تحول مسحته إلى سلبية، ولكن بغض النظر عن أي ظروف فإن الأهلي يعمل دائمًا من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف: «أعتقد أننا نجحنا في تقديم مباراة قوية أمام مونتيري وصححنا الأوضاع معه بعد المواجهات السابقة».

وأكد موسيماني أن الأهلي سوف يستعد بقوة لمواجهة بالميراس، خاصة أن الفريق تغلب عليه في النسخة الماضية من البطولة، لذلك ستكون مباراة صعبة لأن بالميراس فريق كبير وتوج باللقب القاري عن جدارة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي لا يخشى مواجهة أي فريق، وسوف يقدم كل ما لديه من أجل تخطي عقبة بالميراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على مونتيري بهدف دون مقابل عن طريق محمد هاني في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي بالإمارات.