حمزة علاء: الأهلي بمن حضر.. ولطفي نجم فوق العادة

أبدى حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ سعادته بالفوز على مونتيري المكسيكي والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في الإمارات.

وقال حمزة إن الفريق كان جاهزًا نفسيًّا وبدنيًّا للمباراة رغم الغيابات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن مواجهة فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف كانت صعبة للغاية، ولكن لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسئولية، وجميعهم على قلب رجل واحد ويلعبون لتحقيق الفوز وهذا ما حدث اليوم.

وأكمل حمزة: «أشكر جماهير الأهلي بعد تواجدهم المكثف في الاستاد اليوم، وهم أصحاب الفضل في الفوز على مونتيري».

وتابع: «علي لطفي قدم أداءً كبيرًا في المباراة وحافظ على نظافة شباكه، وكان نجمًا فوق العادة وعلى قدر المسئولية كعادته، وأتمنى له التوفيق في المشوار القادم».