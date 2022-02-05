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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إبراهيم الشهابي: النظام الحزبي واجه تحديات قبل وجود التنسيقية.. والكيان وحد الآراء

إبراهيم الشهابي
إبراهيم الشهابي

قال إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حالة التشرذم السياسي التي شهدتها الدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير جاءت انعكاسا لحالة الفوضى السياسية وعدم قدرة النظام على إدارة خلافاته من الداخل.

جاء ذلك خلال صالون التنسيقية النقاشي الذي تديره النائبة نشوى الشريف، من اجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .

وأشار الشهابي أن التنسيقية نجحت في تمثيل كافة التيارات وتخطي الخلاف الايدولوجي، حيث مواجهة عدد من التحديات التي قابلت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية حيث العمل على كيفية التغلب عليها.

كما استعرض عدد من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت صالوناً نقاشياً الليلة، من اجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.


كما استعرض الصالون الذي المذاع على الصفحة الرسمية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدداً من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة.


وناقش الصالون تلك الموضوعات من خلال أجيال وخبرات مختلفة مع ضيوفه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل و إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب محافظ الجيزة مجلسي النواب والشيوخ الحياة السياسية

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