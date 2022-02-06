الجرائم الإلكترونية.. اتصالات البرلمان: لدينا 10 ملايين أكونت مستعار في مصر.. فيديو

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مجلس النواب وخاصة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتواكب من التطور التكنولوجياالهائل من خلال التشريعات سواء القوانين التي صدرت خلال الفترة السابقة أو سلسلة التشريعات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.





وأضاف "بدوي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الجريمة الالكترونية انتشرت خلالالفترة الأخيرة بلا جدال، وهناك الكثير ممن يقومون بعمل اكونتات مستعارة للمارسة أعمال الجرائم الالكترونية".





وأشار النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، : "لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تقوم برصد الكثير من المخالفاتعبر الانترنت بالتنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات والادارة العاملة لتكنولوجيا المعلومات"، معقبا: "يوجد لدينا ١٠ مليون أكونت مستعار في مصر".





وأوضح: "هناك ١٠ مليون اكونت مستعار منهم مهيأ لارتكاب الجرائم الالكترونية".