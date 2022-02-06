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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

أوراق بخط يده.. تفاصيل أول معرض عن حياة محمد حسنين هيكل

محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل

تفتتح مكتبة الإسكندرية معرض "محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة"؛ يوم الثلاثاء القادم الموافق  8 فبراير في تمام الثانية عشرة ظهرًا بمبنى المكتبة الرئيسي؛ وذلك ضمن مشروعات مكتبة الإسكندرية المستمرة لتوثيق تراث الأعلام المصرية، وجدير بالذكر أن السيدة هدايت تيمور حرم الراحل الكبير محمد حسنين هيكل كانت قد وقعت مع الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية  في فبراير 2019 الاتفاق النهائي لحفظ مكتبة هيكل ومقتنياته ووثائقه الفريدة بمكتبة الإسكندرية. 


وقد صرح د. مصطفى الفقي، أن المكتبة قد تلقت إهداء مهمًا وضخمًا من أسرة هيكل، حيث تم نقل مكتبته الشخصية إلى داخل مكتبة الإسكندرية، وقام فريق عمل من المكتبة بعمل محاكاة لوضع الكتب والمكتبة كما هي الأجواء بشقته في الدقي، وتدشين أول معرض وثائقي للراحل.

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حيث تم وضع حوالي 4000 كتاب على أرفف المعرض تضم إصداراته في طبعاتها المختلفة، وكتبًا أخرى تتنوع ما بين حقول الأدب والتراث والسياسية والاقتصاد والفنون.


وأضاف د.الفقي أن المعرض يضم أيضا مجموعة من أهم أوراق هيكل الشخصية ومنها شهادة ميلاده، وبطاقته العائلية، وشهادة إتمامه للمرحلة التعليم الابتدائي، ونسخة ضوئية من وصيته مكتوبة بخط يده، ومجموعة من جوزات سفره الدبلوماسية والشخصية.

 

كما يُضم المعرض مجموعة من متعلقات الصحفي الكبير الشخصية مثل: ساعة يده، وخاتمه، ومجموعة من أقلامه ونياشينه. بالإضافة إلى عدد من البورتريهات الخاصة به، ومجموعة من الكاريكاتيريات الصحفية التي رسمها أبرز فناني الكاريكاتير له. 


كما يحتوي المعرض على مجموعة هامة من مقتنيات الراحل تتضمن عدد من الخرائط التاريخية النادرة لمصر، وبعض الوثائق المكتوبة بخط يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعدد من مسودات كتب هيكل، ومسودات عموده الشهير بالأهرام "بصراحة" بخط يده. 


بالإضافة إلى عدد من الخناجر التاريخية، ومجموعة من أندر صوره؛ حيث تم نقل جدار الذكريات الخاص بلقاءات الصحفي الكبير مع مجموعة من أبرز الشخصيات العالمية، مثل: جيفارا، وتيتو، والخميني، وخروتشوف، وسارتر، سيمون دي بوفوار، وأنديرا غاندي، وياسر عرفات، وغيرهم من الشخصيات العالمية بجانب مجموعة من صوره مع الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات، ومن لقاءاته مع شخصيات مثل: أم كلثوم، ومحمود فوزي، وتوفيق الحكيم، وعبد الحليم حافظ.. وغيرهم.

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