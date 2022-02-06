عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب  العنف الأسري.. استقالة رئيس وزراء بيرو بعد أيام على تعيينه

رئيس وزراء بيرو
رئيس وزراء بيرو

قال رئيس وزراء بيرو، إيكتور فالير بينتو، إنه سيقدم استقالته، وذلك بعد عدة أيام من تعيينه، بعد ورود أنباء عن وجود شكاوى ضده تزعم أنه مارس العنف في أسرته.

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أكد رئيس وزراء بيرو، هيكتور فالير أنه سيتنحى عن منصبه بعد أربعة أيام فقط من تسميته في المنصب، بعد ظهور مزاعم بأنه ضرب ابنته وزوجته الراحلة.

وقال رئيس جمهورية بيرو، بيدرو كاستيلو، يوم الجمعة، إنه سيجري تعديلا وزاريا مرة أخرى، بعد ثلاثة أيام فقط من تشكيل الحكومة، وسط إدانة واسعة النطاق لتعيينه إيكتور فالير بينتو رئيسا للوزراء.

ولم يكن هناك ما يشير إلى موعد إجراء التعديل يوم السبت. والآن يجب على الرئيس كاستيلو تسمية حكومته الرابعة في غضون ستة أشهر فقط من وجوده في المنصب، حيث تتأرجح بيرو على شفا فراغ في القيادة السياسية، وهناك دعوات لمدرس المدرسة الابتدائية الريفية السابق (الرئيس كاستيلو) للاستقالة.

تقرير سري يكشف عن تطور هائل لترسانة كوريا الشمالية النووية

أمريكا تطرد 28 دبلوماسيا روسيا..والسفير: سنعمل حتى آخر موظف بالسفارة

من جهته شكك رئيس الوزراء، إيكتور فالير بينتو، في الحق السياسي (الجانب السياسي) بإجباره على الاستقالة بناء على اتهامات كاذبة بالعنف الأسري، وقال وهو غاضب بشكل واضح: "الشكاوى ضدي مبنية على الأكاذيب". 

بعد ساعات من تعيين إيكتور فالير بينتو يوم الثلاثاء، ظهرت تقارير للشرطة تعود لعام 2016 تتهمه فيها ابنته وزوجته الراحلة باستخدامه العنف ضدهما.

إحدى الشكاوى التي قدمتها ابنته البالغة من العمر 29 عامًا والتي شاهدتها صحيفة الجارديان، مفصّلة أنه "صفعها ولكمها وركلها في وجهها، وكذلك شد شعرها". ونفى الوالد هذه المزاعم وقال إن التقارير مزورة.

بموجب دستور بيرو، عندما يتنحى رئيس الوزراء، يجب على مجلس الوزراء بأكمله أن يحذو حذوه حتى يتم تعيين بديل ويتم اختيار فريق وزاري جديد.

واحتجت مجموعات حقوق المرأة على تعيين إيكتور فالير بينتو بمنصب رئيس وزراء البلاد، كما طالبه ثلاثة وزراء من زملائه بالتنحي. وإيكتور فالير المحافظ المتطرف الذي يعارض التربية الجنسية وله تاريخ من التصريحات المتحيزة ضد المرأة، دخل كمشرع مع حزب يميني متطرف، قبل أن ينتقل إلى حزب يدعم الرئيس كاستيلو.

أما كاستيلو نفسه، الذي كان عضوا في حزب بيرو ليبر الماركسي اللينيني، فقد انتقل بشكل متزايد إلى اليمين منذ توليه المنصب في يوليو الماضي.

العنف الأسرى بيرو رئيس وزراء بيرو إيكتور فالير بينتو بيدرو كاستيلو

موضوعات متعلقة

مدير الصحة العالمية يبحث مع رئيس وزراء الصين منشأ كورونا

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

5 أيام بين الحياة والموت.. وفاة الطفل ريان تفجع العالم

نشرة أخبار العالم| نهاية مأساوية لملحمة إنقاذ الطفل ريان.. الرئيس الصيني يشيد بالعلاقات مع مصر.. وإيران تعلن استعدادها لمواصلة الحوار مع السعودية

الإمارات تعزي المغرب في وفاة الطفل ريان

السعودية .. ضبط 23 متهمًا ارتكبوا جرائم جنائية

الملك محمد السادس يعزي أسرة الطفل ريان في وفاته

المغرب .. الديوان الملكي يعلن وفاة الطفل ريان

ترشيحاتنا

الاستخبارات الأمريكية تتوقع سيناريو “الهجوم الروسي” علي أوكرانيا.. تفاصيل

بسبب  العنف الأسري.. استقالة رئيس وزراء بيرو بعد أيام علي تعيينه

ريان لم يكن الأول.. واقعة متعددة لأطفال ضلوا طريقهم | فيديوجراف

أوراق بخط يده.. تفاصيل أول معرض عن حياة محمد حسنين هيكل

أخبار الرياضة.. جوائز الوصيف والبطل في كأس الأمم الإفريقية.. وموعد مباراة الأهلي وبالميراس

نشرة العالم.. وفاة الطفل ريان تفجع العالم.. روسيا على وشك إعلان غزو أوكرانيا.. أمريكا تتكفل بصفقة مقاتلات لدولة عربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

عاجل| روسيا على وشك إعلان غزو أوكرانيا..تفاصيل

بمن حضر.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الأهلي على مونتيري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

فيديو

فيديوجراف.. بعد خروجه من البئر .. الطفل ريان في جنة الله الواسعة

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ