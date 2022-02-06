عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح يتحدى ماني.. التشكيل المتوقع لمواجهة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

صدى البلد

يلتقي منتخب مصر بنظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أوليمبي، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بالمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أمام السنغال بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد المنعم - إمام عاشور

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

ويفتقد منتخب الفراعنة كل من محمد الشناوي حارس المرمى وأحمد حجازي وأكرم توفيق للإصابة، فما يغيب عمر كمال عبد الواحد للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

ومن المتوقع أن يبدأ أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، بتشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس

خط الوسط: إدريسا جانا جايي، نامباليس ميندي، شيخو كوياتي

خط الهجوم: بامبا دينج، فامارا ديدهيو، ساديو ماني.

وتتنافس مصر والسنغال في صدام كروي مثير خارج التوقعات، حيث يسعى الفراعنة للتويج باللقب الثامن بعد تتويجهم بالبطولة 7 مرات آخرها عام 2010، كما أنه سيكون التتويج الأول لأسود التيرانجا في تاريخ مشاركتهم.

وسيكون هدف المنتخب الوطني استعادة اللقب القاري الغائب منذ عام 2010، ليكون اللقب الأول لجيل الفراعنة الحالي بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تاريخ البطولة القارية.

كما أنه سيكون هدف منتخب السنغال أيضًا للتويج باللقب للمرة الأولى ليكتب جيل النجم ساديو ماني لاعب ليفربول التاريخ في هذه النسخة بحروف من ذهب، خاصة بعد خسارة المباراة النهائية في النسخة الماضية على يد الجزائر.

وكان المنتخب الوطني بدأ مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان، ليتأهل المنتخب ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفي مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة 5-4،    كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب في ربع النهائي بنتيجة 2-1، وفاز المنتخب أمام الكاميرون  بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة.

بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط، عقب الفوز أمام زيمبابوي بهدف، والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فاز أسود التيرانجا على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حقق الفوز غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائي .

منتخب مصر السنغال كارلوس كيروش كأس الأمم الافريقية صلاح ماني

ترشيحاتنا

علي جمعة: تقوى الله أصل كل خير وسبيل صلاح الفرد والمجتمع

روسيا تدق ناقوس الخطر بسبب “المسيرات العسكرية” في أوكرانيا

مباراة مصر والسنغال .. إعلامي مغربي: الفراعنة أمام فرصة تاريخية لاقتناص اللقب الثامن في كان2021

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا

مصر والسنغال .. حكاية 7 ألقاب تزين تاريخ الفراعنة في أمم إفريقيا

انتفاضة وطنية.. عاصمة كندا تحت الحصار والشرطة تعبر عن عجزها |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

بمن حضر.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الأهلي على مونتيري

فنانة سودانية شهيرة تعلن عن معاناتها من مرض السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

فيديو

ريان لم يكن الأول.. واقعة متعددة لأطفال ضلوا طريقهم | فيديوجراف

فيديوجراف.. بعد خروجه من البئر .. الطفل ريان في جنة الله الواسعة

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ