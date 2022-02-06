صلاح يتحدى ماني.. التشكيل المتوقع لمواجهة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر بنظيره السنغالي، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب أوليمبي، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بالمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أمام السنغال بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد المنعم - إمام عاشور

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

ويفتقد منتخب الفراعنة كل من محمد الشناوي حارس المرمى وأحمد حجازي وأكرم توفيق للإصابة، فما يغيب عمر كمال عبد الواحد للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

ومن المتوقع أن يبدأ أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، بتشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس

خط الوسط: إدريسا جانا جايي، نامباليس ميندي، شيخو كوياتي

خط الهجوم: بامبا دينج، فامارا ديدهيو، ساديو ماني.

وتتنافس مصر والسنغال في صدام كروي مثير خارج التوقعات، حيث يسعى الفراعنة للتويج باللقب الثامن بعد تتويجهم بالبطولة 7 مرات آخرها عام 2010، كما أنه سيكون التتويج الأول لأسود التيرانجا في تاريخ مشاركتهم.

وسيكون هدف المنتخب الوطني استعادة اللقب القاري الغائب منذ عام 2010، ليكون اللقب الأول لجيل الفراعنة الحالي بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تاريخ البطولة القارية.

كما أنه سيكون هدف منتخب السنغال أيضًا للتويج باللقب للمرة الأولى ليكتب جيل النجم ساديو ماني لاعب ليفربول التاريخ في هذه النسخة بحروف من ذهب، خاصة بعد خسارة المباراة النهائية في النسخة الماضية على يد الجزائر.

وكان المنتخب الوطني بدأ مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان، ليتأهل المنتخب ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفي مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة 5-4، كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب في ربع النهائي بنتيجة 2-1، وفاز المنتخب أمام الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة.

بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط، عقب الفوز أمام زيمبابوي بهدف، والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فاز أسود التيرانجا على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حقق الفوز غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائي .