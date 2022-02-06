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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يستضيف ملعب باول بيا مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بين منتخب مصر ومنافسه السنغال اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء.

ونجح منتخب مصر في عبور الكاميرون - مستضيف البطولة- في دور نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي .

ويسعي رفاق محمد صلاح في تحقيق اللقب الغائب عن الجماهير المصرية منذ آخر تتويج عام 2010 .

وتوّج منتخب مصر علي مدار التاريخ بـ 7 بطولات كأس أمم أفريقيا متسيدًا بها القارة السمراء .

علي جانب آخر يحاول منتخب السنغال تحقيق اللقب الأول في تاريخه من بطولة كأس أمم أفريقيا خصوصا بعد حصوله علي الوصافة في البطولة لعام 2019 . 

ومن المتوقع ان يبدأ منتخب مصر المباراة امام السنغال بتشكيل كالتالي : -

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
الدفاع: أحمد فتوح- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالمنعم- إمام عاشور.
الوسط: محمد النني- عمرو السولية- حمدي فتحي.
الهجوم: محمد صلاح- عمر مرموش- مصطفى محمد.

كأس الأمم الافريقية منتخب مصر مصر السنغال الكاميرون

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