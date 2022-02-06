وزير الخارجية يبحث مع نظيره في مدغشقر العلاقات الثنائية بين البلديّن

يلتقي سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأحد، نظيره وزير خارجية مدغشقر باتريك راجولينا، ليواصل لقاءاته لليوم الثاني على هامش المشاركة في الدورة 35 لقمة الاتحاد الإفريقي.



ويبحث الوزير شكري خلال لقائه، مع نظيره لدولة مدغشقر سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن الشقيقين والنظر في الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

والتقى شكري اليوم أيضا بنظيره الصومالي للتأكيد على الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين والنظر في سُبُل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.

يأتي ذلك بعد مشاركة الوزير شكري، اليوم في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ CAHOSCC، والمنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي.

وأكد وزير الخارجية ، خلال الاجتماع على التأكيد على أن مصر ستسعى خلال استضافتها المقبلة، بالنيابة عن القارة الإفريقية، للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المقرر عقدها في نوفمبر ٢٠٢٢ في شرم الشيخ على التحدث بصوت إفريقيا، إعلاءً لتطلعات القارة في مواجهة التأثيرات ذات الصلة بالتغير المناخي.