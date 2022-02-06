بعدما انفردت بخبر وفاته.. مراسلة الغد: كنت اتمنى إذاعة نجاة الطفل ريان

علقت مراسلة قناة الغد، على إعلانها خبر وفاة الطفل ريان بالأمس، قائلة: " أعلنت بالأمس خبر وفاة ريان والأمر لم يكن بالسهل".

وأضافت : " كنت أعلم أن الجميع ينتظر خبر خروج ريان، ونجاته ولكن الحقيقة لم تكن كذلك، متابعة:" كنت أود إذاعة خبر نجاته مثلما أراد الجميع".

ووجهت حديثها لأهله ريان، قائلة:" اتمنى لكم الصبر ".

وبعد صدور أنباء عن خروج الطفل ريان ومعرفة خبر وفاته، فقد خيم حزن شديد على الشعوب العربية، وحل عليهم الشعور بخيبة الأمل بسبب تأملهم بأن الطفل سيخرج حي لحضن أمه مرة أخرى، ويأتي التساؤل هنا هل للعامل النفسي تاثير على وفاة الطفل ريان، وهو ما سنقوم بالإجابة عنه في السطور التالية .

أسباب وفاة الطفل ريان

قال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس والاستشاري النفسي، أن سقوط الطفل ريان في البئر أمر صعب للغاية على طفل في هذه الفئة العمرية، وذلك لأنه يواجه الجوع والعطش والاختناق الناتج عن نقص الاكسجين، وذلك على الرغم من امداده بالأكسجين، إلا أنه التأثير النفسي كان له عامل كبير.

