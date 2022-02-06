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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الزوجة الثانية.. قصة زواج وطلاق سعد الصغير وبرلنتي عامر بعد مرور عام

سعد الصغير وبرلنتى
سعد الصغير وبرلنتى عامر

أثارت برلنتى عامر طليقة الفنان سعد الصغير حالة من الجدل الواسع بعد إعلان انفصالها عنه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وجاء طلاق سعد الصغير وبرلنتى عامر بعد عام تقريبا حيث أعلنت عن زواجها من الطرب الشعبى فى أبريل 2021 إلا أن الزواج الرسمى كان فى فبراير الماضى ونرصد فى التقرير التالى قصة زواجهما وطلاقهما. 

سعد الصغير وبرلنتى عامر 

إعلان زواج سعد الصغير وبرلنتى عامر 

قررت برلنتى عامر وهى الزوجة الثانية للمطرب سعد الصغير أن تعلن عن زواجها منه بعد خروج كثير من الشائعات حول علاقتهما سويا وهو الأمر الذى دفعها للإعلان عن الزواج، وقالت برلنتي عامر في تصريحات صحفية إن زواجها لم يكن سرّا، بل بعلم جميع من يعرفها، مبينة أن سعد الصغير يزورها في منزلها بمنطقة حدائق الأهرام وهو مقر إقامتها مع أبنائها من زوجها الأول.

كما نشرت برلنتى عامر فيديو مسجلا للمطرب سعد الصغير عبر صفحتها على "فيسبوك"، يوجه خلاله رسالة تهنئة بعيد ميلادها، قائلا: "برلنتي، كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي.. مراتي برلنتي عامر بقولك كل سنة وأنتي طيبة ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية وعيد ميلاد سعيد عليكي يا حبيبتي.. أنتي وش السعد عليا أنتي كل الدنيا ليا.. حبيبتي أم أدهم".

وعلقت برلنتى، على الفيديو قائلةً: “ربنا يخليك ليا يا جوزي.. على العموم الست المحترمة اللي انا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولي بتبعت ناس تشتمني علي العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا وبتقول كلام غريب جدا حسبي الله ونعم الوكيل”. 

سعد الصغير وبرلنتى عامر 

زوجة سعد الصغير الأولى 

وتسبب إعلان زواج سعد الصغير من برلنتى عامر فى حالة من الغصب لدى زوجته الأولى نور الهدى والتى خرجت عن صمتها، وقالت عبر حسابها الشخصى على فيسبوك: "حسبي الله ونعمة الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب".

كما شاركت عدة صور تجمعها بأبنائها، وكتبت زوجة سعد الصغير : "عمري وحياتي ودنيتي بحمد ربنا إني فعلا عرفت أربي رجالة أتشرف بيهم".

وتابعت زوجة سعد الصغير : "سندي وعمري كله دول تربيتي وشقى عمري كلو توتي وحودة ومنة ومودي، يا رب يدينا طولة العمر وأفرح بيكم وأعيش وأربي عيالكم زى ما ربتكم".

سعد الصغير وبرلنتى عامر 

ألماظ برلنتى عامر هدية سعد الصغير 

احتفل الفنان سعد الصغير بعيد ميلاد زوجته الجديدة برلنتي وأهداها هدية ثمينة.

ونشرت برلنتي فيديوهات من الحفل وهي تتلقى الهدايا وكانت 3 أطقم ألماظ وطقم ذهب.

وظهر سعد الصغير يرقص مع زوجته برلنتي على أنغام أغنيات "شطبنا" لرامي صبري و"صعبة" لتامر حسني.

طلاق برلنتى عامر وسعد الصغير 

أعلنت برلنتى عامر انفصالها عن زوجها مطرب المهرجانات سعد الصغير ،عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت برلنتي عامر: "بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي".

سعد الصغير وبرلنتى عامر 

قصة تعارف سعد الصغير وبرلنتى عامر 

شاركت برلنتى عامر الفنان سعد الصغير خلال مسلسل “ولاد إمبابة”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وعندما يصبحون شباباً يبدأ صراع العائلة على الإرث، والمسلسل من إخراج ممدوح زكي، وتأليف أيمن بكري، وإنتاج بلال صبري، ومن بطولة فريدة سيف النصر، وسعد الصغير، وعمرو رمزي، ومصطفى أبو سريع .

لدى برلنتى عامر طفلين وكانت علاقتهما بسعد الصغير طيبة وكانت أحد أسباب الزواج منه وأكدت خلال حديثها فى تصريحات صحفية أكثر من مرة أن زوجة سعد الصغير الأولى تغير منها بسبب زواجها من سعد الصغير . 

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