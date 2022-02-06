دورة تدريبية لكوادر دبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية والآسيوية|صور

قام السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، اليوم الأحد، بافتتاح أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية في مجال بناء القدرات وتطوير المهارات الدبلوماسية للكوادر الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية والآسيوية الصديقة، وذلك بحضور السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية.



وينظم ويستضيف معهد الدراسات الدبلوماسية، الدورة التدريبية التي تُعقد على مدار أسبوعين، حيث يشارك فيها ٣٢ من الكوادر الدبلوماسية وممثلي وزارات الخارجية من أوزبكستان وأوكرانيا وجورجيا وقيرجيستان والبوسنة والهرسك وطاجيكستان وبلاروسيا وأرمينيا ومنغوليا وألبانيا ومولدوفا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.



كما تأتي الدورة التدريبية في سياق حرص وزارة الخارجية على نقل ومشاركة خبراتها مع الدول الشقيقة والصديقة المختلفة وكوادرها الدبلوماسية في مجال تنمية المهارات الدبلوماسية والتعامل مع التحديات الجيوسياسية والمفاوضات الدولية وإدارة الأزمات وقواعد القانون الدولي والبروتوكول، فضلاً عن التعريف بأولويات السياسة الخارجية المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي وكذلك في إطار العمل متعدد الأطراف.

272952936_253253996984454_5036512015285700538_n (1)

273005730_253254246984429_8387946128643113951_n

272992647_253254233651097_465043008544038613_n

273368027_253254086984445_950944108354102723_n

273431756_253254156984438_1626801301645398744_n

272983925_253254166984437_3565272729143276743_n

272906021_253254010317786_4913432483250083248_n