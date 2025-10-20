بقدرة شحن جبارة .. إليك أفضل سماعة لاسلكية في الأسواق

إذا كنت تبحث عن سماعة لاسلكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سماعات Powerbeats Fit وهي أحدث سماعات أذن لاسلكية حقيقية من علامة Beats by Dr. Dre، المملوكة لشركة Apple، وهي جزء من مجموعة Powerbeats الخاصة بالشركة، والتي تضم أيضًا سماعات Powerbeats Pro 2

على غرار سماعات Powerbeats Pro 2، تُركز سماعات Powerbeats Fit بشكل كامل على توفير ملاءمة مثالية وراحة بال عند استخدامها أثناء التمرين.

على الرغم من افتقارها إلى تصميم الحلقة الواضحة لسماعات Pro، إلا أنها مزودة بأطراف أجنحة مدمجة لإبقائها ثابتة في الأذنين.

مواصفات سماعات Powerbeats Fit

سماعات Powerbeats Fit مبنية على شريحة H1 القديمة من Apple، وهي متوافقة مع أجهزة Apple وAndroid. تتميز بخاصية إلغاء الضوضاء، وتصميم مقاوم للعرق والماء، ومدة تشغيل متواصل تصل إلى 7 ساعات. وكل ذلك بسعر 200 دولار أمريكي.

التصميم والراحة

تتميز سماعات Powerbeats Fit بتصميم مشابه لسماعات Beats Fit Pro. تتميز سماعات الأذن بتصميم سميك مع أطراف أجنحة مدمجة بارزة من الأعلى. ومع ذلك، يتميز تصميم Fit بتصميم أكثر استدارة من الأسطح المسطحة لسماعات Beats Fit Pro.

كما هو الحال مع سماعات الأذن، تتميز حافظة الشحن بتصميم مشابه لسابقتها، وهي أصغر حجمًا هذه المرة بنحو 17%. ولأول مرة في منتجات Beats، تتميز كلٌّ من سماعات الأذن والحافظة بمقاومة للعرق والماء.

في المقابل، على الرغم من تصميم حافظة السماعة إلا أن المشكلة تكمن في فتحها وإغلاقها فتعد الحافة الأمامية شبه غائبة ولا تُوفر أي ضغط على الأذن ونظرًا لأن التصميم موجه نحو ممارسة التمارين الرياضية، إلا أنها تعد مريحة بدرجة كافية لفترات التمرين الطويلة .