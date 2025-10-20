قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم تقديم مساعدات لقطاع غزة
بعد فاجعة التروسيكل ووفاة 7 تلاميذ.. وزير التعليم يزور أسيوط ويتفقد مدرسة قرية منقباد
شتائم ومشاداة.. تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي
بعد حادث دهس.. أول رد من مدرسة "خناقة طلاب الشيخ زايد"
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
التنظيم والإدارة: مسابقة جديدة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الري
شاهد .. المدارس تحرر إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرة شحن جبارة .. إليك أفضل سماعة لاسلكية في الأسواق

سماعات Powerbeats Fit
سماعات Powerbeats Fit
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن سماعة لاسلكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سماعات Powerbeats Fit وهي أحدث سماعات أذن لاسلكية حقيقية من علامة Beats by Dr. Dre، المملوكة لشركة Apple، وهي جزء من مجموعة Powerbeats الخاصة بالشركة، والتي تضم أيضًا سماعات Powerbeats Pro 2 
على غرار سماعات Powerbeats Pro 2، تُركز سماعات Powerbeats Fit بشكل كامل على توفير ملاءمة مثالية وراحة بال عند استخدامها أثناء التمرين.

على الرغم من افتقارها إلى تصميم الحلقة الواضحة لسماعات Pro، إلا أنها مزودة بأطراف أجنحة مدمجة لإبقائها ثابتة في الأذنين.

مواصفات سماعات Powerbeats Fit 

سماعات Powerbeats Fit مبنية على شريحة H1 القديمة من Apple، وهي متوافقة مع أجهزة Apple وAndroid. تتميز بخاصية إلغاء الضوضاء، وتصميم مقاوم للعرق والماء، ومدة تشغيل متواصل تصل إلى 7 ساعات. وكل ذلك بسعر 200 دولار أمريكي.

التصميم والراحة

تتميز سماعات Powerbeats Fit بتصميم مشابه لسماعات Beats Fit Pro. تتميز سماعات الأذن بتصميم سميك مع أطراف أجنحة مدمجة بارزة من الأعلى. ومع ذلك، يتميز تصميم Fit بتصميم أكثر استدارة من الأسطح المسطحة لسماعات Beats Fit Pro.

كما هو الحال مع سماعات الأذن، تتميز حافظة الشحن بتصميم مشابه لسابقتها، وهي أصغر حجمًا هذه المرة بنحو 17%. ولأول مرة في منتجات Beats، تتميز كلٌّ من سماعات الأذن والحافظة بمقاومة للعرق والماء.

في المقابل، على الرغم من تصميم حافظة السماعة إلا أن المشكلة تكمن في فتحها وإغلاقها فتعد الحافة الأمامية شبه غائبة ولا تُوفر أي ضغط على الأذن ونظرًا لأن التصميم موجه نحو ممارسة التمارين الرياضية، إلا أنها تعد مريحة بدرجة كافية لفترات التمرين الطويلة .

سماعة لاسلكية سماعات Powerbeats Fit سماعات Pro أجهزة Apple سماعات Beats Fit Pro

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

طار بن جوريون

تسونامي هجرة يضرب إسرائيل.. أكثر من 145 ألف إسرائيلي يغادرون دون عودة خلال 4 سنوات

أمازون

انقطاع عالمي وتوقف مفاجئ للمواقع الإلكترونية والتطبيقات بسبب أمازون

رودريجو باز

رغم قطع العلاقات.. إسرائيل تهنئ الرئيس الجديد لبوليفيا

بالصور

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

