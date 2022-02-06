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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم بين الجنة والأرض الأسبوع المقبل

بين الجنة والارض
بين الجنة والارض

كشفت منصة نتفلكيس العالمية عن موعد عرض الفيلم الفلسطينى “بين الجنة والأرض”، الذى سبق وأن تم عرضه فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي. 

حددت منصة نتفلكيس يوم 17 فبراير الجارى موعداً لطرح فيلم بين الجنة والأرض على منصتها، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى رومانسى .

فيلم بين الجنة والأرض مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.

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فيلم بين الجنة والأرض تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسمبورج، وOktober Films بأيسلندا .

فيلم بين الجنة والارض شارك فى عدد من المرجانات الدولية والمحلية ومنها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ومهرجان عمان ومهرجان الفن الفلسطينى.

 

بين الجنة والأرض فيلم بين الجنة والأرض الفلسطنية نجوى نجار المخرجة نجوى نجار نتفلكيس

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