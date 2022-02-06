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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد سليم: طار الملاك ريان من البئر إلى جنات الله الواسعة

الطفل ريان
الطفل ريان

نعى الفنان خالد سليم، الطفل المغربي ريان، والذي سقط في بئر لمدة 5 أيام وذلك عبر حسابه علي "تويتر"


وكتب خالد سليم قائلا "‏‏‏البقاء لله .. طار الملاك من البئر الى جنات الله الواسعة .. عظم الله اجركم و اجرنا .. ‎#مات_ريان".


وعرضت فضائية " العربية " تقريرًا مفصلًا عن تفاصيل قصة الطفل المغربي ريان الذي توفى بالأمس .


وأفاد التقرير ، أنه في حدود الرابعة صباحًا كانت فرق الإنقاذ على بعد مترين من الطفل العالق ريان ومابينهما أنفاسًا يحبسها العالم ، متابعًا أن القصة بدأت في 1 فبراير بإقليم شفشاون بشمال المغرب ،حيث سقط ريان في بئر عند عمق 32 مترًا وفي نفس اليوم نزلت فرق الإنقاذ إلى البئر لانتشال ريان لكنها فشلت.

 

 

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