محمد الغباري: اقتصاد روسيا لا يمكنه أن يكون جادًا في الصراع الدولي بمفرده

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إنه لتقييم الأمور لمعرفة إمكانية حدوث حرب من عدمه، لابد من الرجوع في العلوم الاستراتيجية لما يسمى بقوى الدولة الشاملة، مشيرًا إلى أن المسرح العالمي يشهد تحالف ما بين روسيا والصين، حيث أن روسيا قررت الاستعانة بالصين لتكملة قوى الدولة الشاملة لها، والتي ضربت في الاقتصاد منذ يوم الجزاءات التي فرضت على روسيا والتي تسببت في الهبوط من المركز السادس عالميًا في 2014 إلى المركز الـ 22 عالميًا في الوقت الحالي.



وأضاف "الغباري" في حواره لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TeN" اليوم الأحد، أن اقتصاد روسيا بمفرده لا يمكنه من كونه جاد في الصراع الدولي وقيامه بالتهديد باستخدام القوى لن يكون جادًا في الأمر، ولذلك فأن روسيا لجأت للصين لتعويض هذا الأمر.



وتابع، أنه عندما تمكنت روسيا من ضم القرم كانت مقدرة للموقف بعناية على قوى الدولة الشاملة، موضحًا أنه يتم النظر للدول قبل دخول الحرب لمعرفة هل لديها قوى بشرية قادرة على الحرب أم لا، وبالنظر لمعدل النمو السكاني في حدود 2 فأن الدولة لديها توازن في السكان.