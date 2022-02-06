عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر والسنغال..

نجوم الرياضة يتغنون بـ أبو جبل بعد التصدي لركلة جزاء ساديو ماني

ابو جبل
ابو جبل

نجح محمد أبو جبل في التصدي لركلة الجزاء وإنقاذ المنتخب الوطني من هدف مبكر خلال مواجهة السنغال فى نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.


وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه علي تويتر: "بطل بطل".


وقال إبراهيم فايق عبر تويتر: "ياولد يا جبل ياعظيم".


واحتفي نجيب المستكاوي بأبو جبل وكتب عبر حسابه علي تويتر: "أبوجبل 10/10 برافو يابطل".


وكتب الإعلامي هاني حتحوت: "جبلنا".


وأضاف سيف زاهر عبر تويتر: "عاش يا أبو جبل".


وتغني الإعلامي مهيب عبد الهادى بالحارس أبو جبل، وكتب: "‏علشان انت كداب وقولت لجبل في الشمال يا ساديو.. صلاح عمك قال لجبل الصح ربنا كبير".

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 

وكان المنتخب الوطنى بدأ  مشواره في بطولة أمم إفريقيا بهزيمة مفاجئة من نيجيريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم بنفس النتيجة على السودان  ليتأهل المنتخب  كثاني مجموعته برفقة نيجيريا، وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4"


كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1  وفاز المنتخب أمام الكاميرون  بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي البطولة"


بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمس نقاط عقب الفوز أمام زيمبابوي بهدف، والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود التيرانجا الفوز  على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى على حساب بوركينا فاسو"


ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما لم يسبق لمنتخب السنغال التتويج باللقب"


 


 


 

 


 



 

محمد أبو جبل تصدى ركلة جزاء السنغالي ساديو ماني منتخب مصر أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

الوطنية للإعلام توضح حقيقة بث مباريات الأهلي المتبقية في كأس العالم للأندية

الأزهر ينعى العالم الجليل يعقوب الباحسين العضو السابق بهيئة كبار العلماء بالسعودية

فيديو.. رد فعل غير متوقع من حكم مباراة السنغال بعد اعتراض صلاح

مصر تصدر بـ 80 مليون دولار فواكه إلى الصين في 10 أشهر

شاهد أبرز لقطات الشوط الأول من نهائي أمم أفريقيا بين مصر والسنغال

شوط أبو جبل..45دقيقة سلبية بين منتخب مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(0 - 0) مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

مصر ضد السنغال.. أبو جبل يتصدى لركلة جزاء من ماني بعد 6 دقائق.. فيديو

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

(0 - 0) مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

فنانة سودانية شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي.. ما القصة؟ “فيديو”

هيئة الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ