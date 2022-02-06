نجوم الرياضة يتغنون بـ أبو جبل بعد التصدي لركلة جزاء ساديو ماني

مصر والسنغال..

نجح محمد أبو جبل في التصدي لركلة الجزاء وإنقاذ المنتخب الوطني من هدف مبكر خلال مواجهة السنغال فى نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.



وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه علي تويتر: "بطل بطل".



وقال إبراهيم فايق عبر تويتر: "ياولد يا جبل ياعظيم".



واحتفي نجيب المستكاوي بأبو جبل وكتب عبر حسابه علي تويتر: "أبوجبل 10/10 برافو يابطل".



وكتب الإعلامي هاني حتحوت: "جبلنا".



وأضاف سيف زاهر عبر تويتر: "عاش يا أبو جبل".



وتغني الإعلامي مهيب عبد الهادى بالحارس أبو جبل، وكتب: "‏علشان انت كداب وقولت لجبل في الشمال يا ساديو.. صلاح عمك قال لجبل الصح ربنا كبير".

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

وكان المنتخب الوطنى بدأ مشواره في بطولة أمم إفريقيا بهزيمة مفاجئة من نيجيريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم بنفس النتيجة على السودان ليتأهل المنتخب كثاني مجموعته برفقة نيجيريا، وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4"



كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1 وفاز المنتخب أمام الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي البطولة"



بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمس نقاط عقب الفوز أمام زيمبابوي بهدف، والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود التيرانجا الفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى على حساب بوركينا فاسو"



ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما لم يسبق لمنتخب السنغال التتويج باللقب"





















