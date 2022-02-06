عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتجنب المساءلة.. ضوابط التخلص من مخلفات الهدم والبناء وفقا للقانون

مخلفات البناء
مخلفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي طرحها الوزراء.

وجاءت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، في 56 مادة عبر 6 أبواب، بخلاف مواد الإصدار، وتضمنت أحكامًا تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، كما نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من حيث أهدافه واختصاصاته ومهامه.

txt

برلماني يطالب بتسهيل اشتراطات البناء وتخفيض رسوم التراخيص بالقرى

وحدد القانون عدد من الضوابط للتعامل مع مخلفات الهدم والبناء حيث نص على أن يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائى من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ ومراقبة تلك العمليات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمة لذلـك.

كما تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها فى المواقع المخصصة لذلك.

وفى جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر فى القيام بأى مرحلة من هذه المراحل على النحو الوارد تفصيلًا باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أى تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا.

ويلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقـًا للضــوابط التى يصــدرها مجلس إدارة الجهاز.

رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية ادارة المخلفات مجلس الوزراء قانون تنظيم وإدارة المخلفات

ترشيحاتنا

انتهاء الوقت الإضافي.. مصر والسنغال إلى ركلات الترجيح بنهائي إفريقيا

ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر..توفير الأراضي الصناعية لزيادة الاستثمارات الخاصة بتعميق المنتج المحلي وارتفاع صادراته

مصر ضد السنغال.. ميندي يبعد تسديدة مروان حمدي ويحرم الفراعنة من التقدم

نصب علينا في 150 مليون جنيه واختفى.. أحد ضحايا مستريح دمياط يحكي التفاصيل

المستشار الألماني: نرفض دعم الغرب لـ أوكرانيا بالسلاح..ودولتنا أقوى عضو في الناتو

كيفية ربط هاتفك الذكي بشاشة سمارت بأكثر من طريقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

مهاجم نادي الاتحاد عبدالرزاق "حمدالله" يتكفل لعائلة الطفل المغربي ريان بمنزل بكامل تجهيزاته

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

مصر ضد السنغال.. أبو جبل يتصدى لركلة جزاء من ماني بعد 6 دقائق.. فيديو

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

فنانة سودانية شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي.. ما القصة؟ “فيديو”

هيئة الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ