رونالدينيو يهنئ نيمار بعيد ميلاده الـ 30

حرص النجم البرازيلي السابق رونالدينيو على تهنئة مواطنه "نيمار" لاعب باريس سان جيرمان بعيد ميلاده الـ 30؛ الذى حل امس، حيث إنه من مواليد 5 فبراير عام 1992.



ونشر رونالدينيو نجم برشلونة السابق، على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالبرازيلي نيمار دا سيلفا وكتب عليها "مبروك على هذا التاريخ المميز أتمنى أن تكون سعيدًا جدًا وتشعر باحتضاننا جميعًا من عائلة Assis Moreira، نتمنى لك الصحة والسلام يا صديقي".



وتعرض نيمار، لإصابة خطيرة في القدم اليسري، خلال مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان والتى أقيمت 29 نوفمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي.



وهناك حالة من التفاؤل داخل نادى باريس سان جيرمان حول عودة النجم البرازيلي نيمار خلال مواجهة ريال مدريد بعد أسبوعين، على الرغم من عدم بدء اللاعب التدريبات بالكرة بعد تعافيه من الإصابة.