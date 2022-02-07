ميدو يكشف التشكيل الأنسب لمنتخب مصر في مواجهة السنغال بتصفيات كأس العالم

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن التشكيل الأنسب من وجهة نظره لمواجهة السنغال في المباراتين الفاصلتين فى مارس المقبل فى تصفيات كأس العالم.

ودفع ميدو بمحمد أبو جبل في حراسة مرمى منتخب مصر وكذلك دفع بعمر مرموش كرأس حربة.

وجاء تشكيل ميدو على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: عمر كمال، عبد المنعم، الونش، فتوح

الوسط: النني، طارق حامد، السولية

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، تريزيجيه

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منافسه السنغال بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2، اليوم الأحد على ملعب باول بيا ستاديوم في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثاني بعد نسخة 2017 في الجابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.