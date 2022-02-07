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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خسارة النهائي أمام السنغال.. تحديات واجهت منتخب مصر في أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

خسر منتخب مصر، فرصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، بعد الخسارة أمام نظيره منتخب السنغال، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة النهائية للبطولة الأفريقية.

 وفشلت محاولات المنتخب المصري للتتويج بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه، منذ أخر بطولة توج بها الفراعنة في 2010.

مشوار المنتخب نحو حلم التتويج باللقب الثامن، واجه العديد من التحديات منذ بداية البطولة وحتى اليوم الأخير الذي شهد خسارة البطولة لصالح حساب السنغال.

 

فيروس كورونا

اقتحم فيروس كورونا معسكر منتخب مصر قبل سفر بعثة الفراعنة إلى الكاميرون، بعد إصابة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبوجبل الحارس.

وأدت إصابة الحضري، إلى استدعاء طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، للتواجد مع البعثة مؤقتاً حتى تعافي الحضري من كورونا.

خسارة مبكرة

بدأ منتخب الفراعنة بطولة كأس الأمم الأفريقية، بخيبة أمل كبيرة عقب الخسارة بهدف نظيف، أمام منتخب نيجيريا، في أول مباراة لمنتخب مصر في البطولة.

ولكن الخسارة في المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر، دفعت الفراعنة لاستعادة الروح والثقة سريعاً، والفوز أمام منتخبي غينيا بيساو والسودان في دور المجموعات، ثم كوت ديفوار والمغرب والكاميرون صاحب الأرض، حتى خسارة كأس البطولة بالخسارة أمام السنغال.

إصابات بالجملة

تعرض منتخب مصر لضربة قوية بعد أول دقائق في البطولة، بعد إصابة أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق، بالرباط الصليبي وغيابه عن ارتداء قميص المنتخب خلال البطولة.

وفي المباراة ذاتها، تعرض أحمد فتوح ظهير أيسر المنتخب، لإصابة بشد في عضلة الساق، أدت لغيابه عن مباراة السودان في دور المجموعات.

ومرت مباراة السودان بسلام على المنتخب الوطني، لكن في مباراة مصر وكوت ديفوار تعرض محمد الشناوي حارس المنتخب الأساسي لإصابة في العضلة الخلفية أدت لإنهاء مشواره في البطولة، ولكنها كانت باباً أمام محمد أبو جبل الذي أنقذ المنتخب الوطني في العديد من المناسبات وكان سبباً في وصول منتخب مصر إلى المباراة النهائية.

كما أصيب حمدي فتحي في مباراة كوت ديفوار بالعضلة الضامة، أدت لغيابه عن المنتخب في مباراة ربع النهائي أمام منتخب المغرب.

وتواصلت إصابات المنتخب المصري في البطولة، حيث تعرض أبو جبل للإصابة بالعضلة الضامة أمام المغرب، وشهدت المباراة سقوطه 3 مرات خلال اللقاء، ولكنه تحامل على نفسه لإكمال المباراة، حتى تم تغييره وشارك محمد صبحي الحارس الثالث بدلاً منه.

شهدت مباراة مصر أمام أسود المغرب، إصابة أحمد حجازي مدافع المنتخب بتمزق في العضلة الضامة وانتهاء مشواره في البطولة، ليسافر إلى ألمانيا لبدء برنامج علاجه.

حرب وظلم تحكيمي

أثارت تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الجدل خلال البطولة، بعدما وصف مواجهة منتخب مصر والكاميرون صاحب الأرض، بالـ"حرب"، لتكون تصريحات إيتو بمثابة الحافز والدافع للاعبي منتخب مصر، للانتصار على الكاميرون في نصف نهائي البطولة وإقصاء مستضيف البطولة.

وشهدت مباراة الكاميرون، ظلماً تحكيمياً واضحاً ضد منتخب مصر بعد تعيين بكاري جاساما حكماً للمباراة، حيث قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، احتجاجاً ضده، ولكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لم يقدم على تغييره.

وعرفت المباراة أخطاء تحكيمية واضحة من الحكم الجامبي، أدت لانفعال محمد صلاح قائد المنتخب المصري لأول مرة في مسيرته، وأيضاً طرد كيروش مدرب المنتخب، ولكن الفراعنة لم ينشغلوا بمخطط جاساما، وحققوا الفوز في المباراة بركلات الجزاء الترجيحية.

120 دقيقة

من الصعوبات التي واجهها المنتخب أيضاً خلال البطولة خلال الأدوار الإقصائية، هي وصول جميع مباريات الفراعنة إلى الأشواط الإضافية ولعب 120 دقيقة وركلات ترجيحية.

وأصبح المنتخب المصري أول منتخب يخوض 4 مباريات 120 دقيقة في كأس الأمم الأفريقية.

بدأ الأمر خلال مواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 بالبطولة، عندما وصلت المباراة للأشواط الإضافية ونهايتها بالتعادل السلبي، حتى تفوق منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وفي ربع نهائي أمم أفريقيا، توجه المنتخب المصري إلى الأشواط الإضافية أمام المغرب بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله، ولكن محمود حسن "تريزيجيه" قتل المباراة في الشوط الإضافي الأول بهدف ثانٍ، ليستكمل المنتخب مشواره إلى نصف النهائي.

وانطبق الأمر نفسه على مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا أمام الكاميرون، عندما انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي، ليتقمص بعدها أبو جبل حارس الفراعنة دور البطولة ويتصدى لركلتي جزاء، وإهدار لاعب الكاميرون لأخرى، ليصل المنتخب إلى المباراة النهائية لملاقاة السنغال.

ولعب المنتخب المصري 120 دقيقة أخرى أمام منتخب السنغال في المباراة النهائية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وذهبت المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية، ولكنها لم تبتسم للفراعنة هذه المرة.

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