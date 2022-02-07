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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عيد ميلاد عائشة بن أحمد.. تونسية حققت نجاحات كبيرة في مصر

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

يحل اليوم الإثنين، عيد ميلاد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والتي تتميز بموهبة كبيرة إضافة إلى جمالها وهو ما جعلها أحد أهم النجمات التونسيات المتواجدات في مصر.

 

ونرصد محطات هامة في حياة عائشة بن أحمد

 

بدأت مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في فريق رقص ترأسها سهام بالخوجة، وحصلت بعدها على شهادة الباكالوريا في الفنون، وبعدها دخلت مدرسة الفنون والديكور في تونس، وبعد ما أنهت دراستها في هذه المدرسة حصلت على دبلوم في الفنون والجرافيك والإعلان.

واكتشف المخرج نوري بوزيد موهبتها في التمثيل ودخلت عالم التمثيل سنة 2010، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية، من أبرزهم فيلم أوغسطينوس ابن دموعها للمخرج الراحل سمير سيف، والخلية، وزيزو، وعزيز روحو، وغيرها من الأفلام.

وبعدها شاركت في أعمال درامية منهم: مسلسل شهادة ميلاد، ونسر الصعيد، والسهام المارقة، وأبواب الشك، وأبو جبل، وألف ليلة وليلة، وغيرها.

اختيرت ضمن أجمل 10 نساء في تونس وكانت قد كشفت من قبل عن سر نضارة بشرتها حيث قالت إنها تتناول عين الجمل الذي بدوره يحافظ على البشرة من أشعة الشمس الضارة وينقيها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" حيث كتبت حينها: "حاولوا تاكلو كل يوم من عين الجمل، لحماية الجلد والبشرة من أشعة الشمس، ومن أعراض الشيخوخة المبكرة".

علقت على تشبيه الجمهور لها بالفنانة الراحلة سعاد حسني والفنانة نجلاء فتحي ،وقالت خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، "نكدب يعني؟ حاجة تفرح طبعًا بس الجمال مش هو الأساس ومش بعتمد عليه، ممكن يساعد بس الموهبة أهم".

أكدت عائشة أنها لا توافق على تجسيد شخصية سعاد حسني؛ لأنه من الصعب؛ خاصة أنها كانت محبوبة من الجميع، ويصعب تقبلها من قبل الجمهور.

وعن تشابه الملامح، فقالت إن ذلك لا يكفي بمفردة، بالإضافة إلى أنها غير مصرية، وأنه من الممكن أن المصريين يتقبلون أن تجسد تونسية دور سعاد حسني، بالإضافة إلى أن شخصية السندريلا روحها صعب تأديتها، وأنها مخاطرة كبيرة لا تقدر أن تخاطر وتقدمها.

بدأت الرقص وهي في سن  15، حيث بدأت تعلم رقصة الـ «Salsa» منذ 8 سنوات، عن طريق الصدفة عندما كانت تمارس الرياضة في الجيم.

 

تجيد عائشة العديد من الرقصات المختلفة، حبا في الرقص كهواية وليس احتراف، مشيرا إلى أنها تتعلم الرقص بشكل سريع واحترافي.

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