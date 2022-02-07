علي محمد علي: لازم نطوي صفحة أمم أفريقيا ونستعد لتصفيات كأس العالم

قال المعلق الرياضي علي محمد علي، إن المنتخب المصري كان قريبا من تحقيق بطولة أمم افريقيا، ولكن على الجميع تجاوز هذه الصفحة، معلقًا :" إحنا أبطال.. لكن لازم نطوي صفحة أمم أفريقيا ونستعد لتصفيات كأس العالم".



وأضاف المعلق الرياضي علي محمد علي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على القناة الأولي، أن المنتخب أدى ما عليه، وضربات الجزاء بها نسبة من الحظ.



ولفت إلى أن دفاع المنتخب قوي، ونحتاج تقوية المنطقة الأمامية، فليس منتخب مثل مصر يحقق 4 أهداف فقط فى البطولة.



وأشار إلى أن السنغال فريق قوي للغاية، و المنتخب أدي ما عليه، بجانب الإرهاق البدني، بسبب اللعب 120 دقيقة لمدة 4 مباريات.



وأوضح أن محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب، قدم أداء قويا، والجميع كان سعيدا بما قام به رجال المنتخب، وكشف أن مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ رجال المنتخب كانت مهمة، و الجميع شاهد دموع محمد صلاح.



