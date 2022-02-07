العراق.. انفجار عبوة ناسفة أمام شركة اتصالات في البصرة

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الإثنين، بإنفجار عبوة ناسفة امام شركة إتصالات في محافظة البصرة.

ووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر أمني في البصرة إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام باب شركة تعمل في مجال الإتصالات ضمن منطقة السراجي التابعة لابي الخضيب جنوب البصرة، أنفجرت صباح اليوم الاثنين".

وأضاف المصدر، أن "العبوة اسفرت عن اضرار مادية، دون أي خسائر بشرية".

قدم مجهولون، مساء أمس الأحد، على استهداف قاعة شعبية بواسطة قذيفة آر بي جي في محافظة النجف.

وقال مصدر أمني في النجف، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن "مجهولين اطلقوا في ساعة متقدمة من ليل امس، قذيفة (آر بي جي) تجاه قاعة النارنج بقضاء الكوفة".

وأضاف المصدر، أن "القذيفة تسببت بأضرار مادية جسيمة في المبنى، دون وجود خسائر بشرية".

وأوضح أن "قاعة النارنج تشهد بين فترة وأخرى تجمعا لأنصار ثورة تشرين في محافظة النجف".

وفي وقت سابق، أكد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أن تنظيم “داعش” الإرهابي لن يعود مجددا إلى العراق وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله.

