مدير تحرير الأهرام: مصر من أوائل السفارات بجيبوتي وهي مهمة استراتيجياً لنا

قال الكاتب الصحفى علي السيد، مدير تحرير الأهرام، إن البعد الأساسي لدولة جيبوتي هو البعد الاستراتيجي حيث أن جيبوتي دولة مهمة استراتيجياً لمصر، وبها علاقات متميزة منذ العصور القديمة والاستقلال، بما تتميز من موقع حيوي للضفة الغربية لخليج عدن، وحدودها المجاورة لدول أخري مثل أثيوبيا وغيرها.



وتابع مدير تحرير جريدة الأهرام، خلال لقائه في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن من أوائل الدول التي فتحت سفارتها في جيبوتي كانت مصر، والتعاون مستمر بين البلدين وهي دولة صديقة عزيزة.



وأضاف "السيد"، إن جيبوتي لها أهمية للدول الغربية سواء للمحتل الفرنسي لها حين ذاك الوقت وله تواجد عسكري أو الأمريكان لأهمية الموقع استراتيجياً، والعلاقة المصرية بالدولة هي علاقة استراتيجية وأتمنى بهذه الإتفاقية الثنائية بين الرئيسين الإرتفاع بأواصر القرب أكثر.



واستطرد علي السيد، أن من ضمن خطوط الأمن القومي العربي والمصري، فهي دائرة مهمة بالنسبة لمصر والدول العربية الأخري مثل السعودية واليمن وغيرها، وهي عضو جامعة الدول العربية فلا يوجد أى عائق يمنع التعاون بين البلدين سواء على المستوى الاقتصادى أو العسكري وغيره.

