محافظ الفيوم يبحث موقف توصيل المرافق لمشروع التطوير العمراني



عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع ممثلي شركات الخدمات، لبحث الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى الذي يجري تنفيذه بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم.

وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق.

استمع محافظ الفيوم، لخطة عمل كل شركة من الشركات، ووجّه بالتنسيق المشترك بين مديرية الطرق وشركات الخدمات، والشركات المنفذة للمشروع، لإنجاز الأعمال بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

كما وجه المحافظ بعقد اجتماع تنسيقي بمقر مديرية الطرق مع مسئولي مياه الشرب، والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، والاتصالات، وصندوق تطوير العشوائيات، للاتفاق على نقطة أو اثنتين لقطع الطريق بشارع الملك الناصر، لتوصيل المرافق للمشروع بأعماق مختلفة، بهدف الحفاظ على المال العام والسرعة في إنهاء الأعمال.

وشدد "الأنصاري" على سرعة قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بحصر ومعاينة المنازل ذات الملكية الخاصة بشارع العُرضي، القريبة من مشروع التطوير العمراني بالحواتم، حتى لا تتأثر هذه المنازل بأعمال الحفر وتوصيل المرافق للمشروع، حفاظاً على سلامة قاطنيها.

الجدير بالذكر أن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى الذي يجري تنفيذه بمنطقة الحواتم مقام على مساحة 11,5 فدان ويشمل 14 عمارة بإجمالي 1100 وحدة سكنية مساحة الوحدة 87 متراً، و60 محل تجاري بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات والجراجات، وتشرف على تنفيذ أعمال المشروع، إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويقوم بالتنفيذ 10 شركات خاصة في مجال الإنشاءات، والمرافق، وشبكات الكهرباء، بإجمالي 840 عامل، ويجري التنسيق لتوحيد ألوان الطلاء للعقارات المحيطة بالمشروع، ورصف الشوارع المؤدية إليه، لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المنطقة بالكامل.