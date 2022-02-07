عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يبحث موقف توصيل المرافق لمشروع التطوير العمراني

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء


عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع ممثلي شركات الخدمات، لبحث الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى الذي يجري تنفيذه بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم.

وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق.  

 

استمع محافظ الفيوم، لخطة عمل كل شركة من الشركات، ووجّه بالتنسيق المشترك بين مديرية الطرق وشركات الخدمات، والشركات المنفذة للمشروع، لإنجاز الأعمال بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

 كما وجه المحافظ بعقد اجتماع تنسيقي بمقر مديرية الطرق مع مسئولي مياه الشرب، والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، والاتصالات، وصندوق تطوير العشوائيات، للاتفاق على نقطة أو اثنتين لقطع الطريق بشارع الملك الناصر، لتوصيل المرافق للمشروع بأعماق مختلفة، بهدف الحفاظ على المال العام والسرعة في إنهاء الأعمال.

 

وشدد "الأنصاري" على سرعة قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بحصر ومعاينة المنازل ذات الملكية الخاصة بشارع العُرضي، القريبة من مشروع التطوير العمراني بالحواتم، حتى لا تتأثر هذه المنازل بأعمال الحفر وتوصيل المرافق للمشروع، حفاظاً على سلامة قاطنيها.

 

الجدير بالذكر أن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى الذي يجري تنفيذه بمنطقة الحواتم مقام على مساحة 11,5 فدان ويشمل 14 عمارة بإجمالي 1100 وحدة سكنية مساحة الوحدة 87 متراً، و60 محل تجاري بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات والجراجات، وتشرف على تنفيذ أعمال المشروع، إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويقوم بالتنفيذ 10 شركات خاصة في مجال الإنشاءات، والمرافق، وشبكات الكهرباء، بإجمالي 840 عامل، ويجري التنسيق لتوحيد ألوان الطلاء للعقارات المحيطة بالمشروع، ورصف الشوارع المؤدية إليه، لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المنطقة بالكامل.

 

زراعة الفيوم: فحص الزراعات لاكتشاف الإصابات بالمحاصيل

الفيوم محافظ الخدمات المرافق التطوير

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن: الأمية والزيادة السكانية شبحان يأكلان ما يتحقق من تنمية

مهلة 5 سنوات .. 6 فئات يطبق عليها قرارات إخلاء الأماكن المؤجرة

2.4 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين بدولة جيبوتي 

الحكومة:الانتهاء من نموذج مشروع محطة لـ تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية

مد فترة التسجيل للتقدم لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج حتى 20 فبراير

نص كلمة السيسي بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية جيبوتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 هدفا.. زيزو يكسر رقم نجم تشيلسي القياسي فى تسجيل ركلات الترجيح

ميتا فيرس تعتذر لفتاة تعرضت لاغتصاب من 3 شخصيات على موقعها |تفاصيل

خسارة المنتخب أوقفت قلبه| تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة مهندس بـ بورسعيد

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

أحمد شوبير يكشف مكاسب منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا

بعد قرار الرئيس ..4 حالات لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي

تعاني مرضًا نفسيًا .. أمّ تذبح طفلها وتصيب شقيقته في أسيوط

48 ساعة .. الأرصاد : ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة والقاهرة تسجل 22

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنتوا رجالة وشرفتونا.. رسائل تحفيزية لمنتخب مصر.. وكأس العالم حلم المصريين

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

فيديو

إدعيلها .. شاهد رد مبروك عطية على رجل تسبب في وفاة والدته

عقب الخسارة أمام السنغال.. ماذا ينتظر منتخب مصر عقب كأس الأمم الأفريقية؟  "فيديو"

أخطأ في حق الوطن .. من هو محمد العطار الذي أسقطت جنسيته المصرية؟

تطورات جديدة.. تفاصيل مهمة كشفتها النيابة في مذبحة شقة الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ