 1.2 مليون دولار.. بيع أول سيارات تويوتا تندرا 2022 فى مزاد

لصالح صندوق الألعاب البارالمبية

اعلنت شركة تويوتا اليابنية لصناعة السيارات ، عن اتمام بيع أول السيارات من طراز تندرا موديل 2022 ، خلال مزاد فى باريت جاكسون ، باكثر من 1.2 مليون دولار ، والتى سيذهب ثمنهما جميعها لصالح صندوق الألعاب البارالمبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

تندرا موديل 2022

واضافت شركة تويوتا ان السيارتين التى تم بيعهما فى المزاد ، هما سيارة تندرا موديل 2022 إنتاجية فئة كابستون الفاخرة بمبلغ وصل إلى 700 ألف دولار ، وقرينتها تندرا برو موديل 2022 بمبلغ 550 ألف دولار .

واوضحت تويوتا فى بيان لها ، انه إلى جانب بيع المركبات، سيحصل الفائزون بالمزاد على رحلة تستضيفها تويوتا لشخصين إلى مدينة بارك سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن برنامج حصري لتشجيع الرياضيين في فريق الولايات المتحدة الأمريكية من ذوي الاحتياجات الخاصة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين .

تندرا موديل 2022

كما أن غطاء محرك السيارتين تندرا و تندرا برو موديل 2022 ، موقّع من قبل كبير المهندسين مايك سويرز، كما حصل الفائزون على طبعة حصرية لرسومات تصميم التندرا الأصلية من استوديو تصميم تويوتا في أمريكا الشمالية موقعة من قبل مصمميها.

ومن المعروف ان كلتا الشاحنتين مدعومتان بمجموعة نقل الحركة الهجينة i-FORCE MAX الجديدة التي تجمع بين محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.5 لتر، ومحرك كهربائي بقوة 437 حصان، وعزم دوران يبلغ 790 نيوتن متر، وسيتم تسليم سيارات التندرا الحائزة على المزاد لأصحابها هذا الربيع.

العداءة البارالمبية كايتلين فيرفورث

و خلال فعليات المزاد قالت العداءة البارالمبية كايتلين فيرفورث، والتي انضمت إلى تويوتا في الساحة: “لم أفكر مطلقًا في أحلامي الجامحة أنني سأساعد تويوتا في مزاد على سيارة تندرا مقابل 550 ألف دولار! وهذا النوع من الدعم يغير الحياة، ولا يمكنني أن أشكر تويوتا بما يكفي لمساعدتي في الذهاب إلى أماكن أكثر مما كنت أتخيل”.