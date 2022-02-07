وائل جمعة يبكى على الهواء لحظة وصوله مصر

قال مدرب المنتخب الوطني وائل جمعة فى أول تصريح له عقب وصوله من الكاميرون، إن المنتخب كسب جيلا جديدا من اللاعبين، وأن هذه البطولة أظهرت نجوما كبار.

وتأثر وائل جمعة باكيا على الهواء بسبب حالة الحزن الت تسيطر على اللاعبين والبعثة كاملة عقب خسارة البطولة في اللحظات الأخيرة.

ولفت إلى أن المنتخب الوطني تقابل مع منتخبات كبيرة، و الجميع قدم أكثر مما لديه، وبكى وائل جمعة على الهواء متأثر.

وأشار إلى أن المدير الفني للمنتخب كيروش قدم الكثير للمنتخب، ويطالب الجميع بـ إعطاء هذا المدرب حقه.

ووصل منذ قليل لاعبو المنتخب الوطني لـ مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد تحقيق المركز الثاني فى بطولة الأمم الأفريقية.

وتضم بعثة المنتخب الوطني، العائدة لاعبي النادي الأهلي بعد أن تعذر سفرهم مباشرة إلى الإمارات للانضمام إلى فريق ناديها للمشاركة في بطولة العالم للأندية، حيث من المقرر أن يتوجه لاعبو الأهلي إلى الإمارات ظهر اليوم فور الوصول إلى القاهرة.

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إقامة معسكر طويل للمنتخب خلال شهر مارس المقبل قبل مواجهة السنغال فى الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر.

ويلتقى منتخب مصر الوطني نظيره منتخب السنغال فى الدور الحاسم لتصفيات المونديال خلال يومي ٢٤ و ٢٩ مارس المقبل.

ويرغب البرتغالي كارلوس كيروش إلى تحقيق المزيد من التجانس خلال معسكر الفراعنة الكبار قبل الدور الحاسم لتصفيات المونديال.