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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم حلوان: اليوم الموعد النهائى للتقديم بالدراسات العليا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان، عن مد فترة استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بالكلية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021-2022 بكافة المراحل.

وذلك للمراحل الثلاثة (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراة)، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم .

وصرح مسئولو شئون الطلاب بالكلية، بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا منذ شهر يناير وكان من المقرر أن تنتهي فترة التسجيل يوم الثلاثاء الموافق٣١ يناير ٢٠٢١ ولكن تقرر مد فترة التسجيل حتى يوم الاثنين الموافق 7 يناير 2022.

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وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم بالدراسات العليا جامعة حلوان للوافدين الآتى :

- طلب الالتحاق مرفق به صورة فوتوغرافية .

- عدد 6 صور شخصية .

- شهادة ميلاد أصلية أو مستخرج منها.

- إقرار بأن الدارس ليس مقيدا فى العام الحالى بأي جهة أخرى .

- صورة من جواز السفر .

- شهادة الماجستير أو الليسانس موثقة ومختومة من وزارة الخارجية المصرية.

- تسديد مصروفات الاختبارات الشخصية وفتح ملف.

- تسديد المصروفات الدراسية للوافدين بالعملة الصعبة.

- توثيق جميع شهادات الوافدين وتسديد رسوم صندوق رعاية الطلاب الوافدين.

- تقديم شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات لحاملي البكالوريوس أو الليسانس.

جدير بالذكر انه ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان دورة إعداد باترون الملابس ضمن سلسلة الدراسات الحرة التي ينظمها القطاع تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، تحت إشراف الدكتور ضحى الدمرداش رئيس قسم الملابس الجاهزة.

ويحاضر في الدورة الدكتور خالد الشيخ الاستاذ بقسم الملابس الجاهزة بالكلية وتكون الدورة مخصصة لتعلم رسم باترونات ملابس السيدات الخارجية وملابس السهرة البسيطة، من خلال رسم الباترونات الأساسية ثم اضافة التفاصيل الخاصة بالتصميمات، وتنفيذ بعض النماذج.

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