عرضت قناة الغد لقطات من صلاة الجنازة على الطفل المغربي ريان، وظهرت في فيديو لحظة وصول جثمان الطفل ريان لأداء صلاة الجنازة عليه.

وحرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية متميزة نقدم لكم البث المباشر من المغرب لـ بدء مراسم تشييع جثمان الطفل ريان.

وقالت الكاتبة الصحفية المغربية سهام حليلة، إن اليوم سيتم إصدار بيان بشأن نتيجة تشريح جثة الطفل ريان، لمعرفة أسباب الوفاة، مؤكدة أن هذه القضية قضية دولية.

وأضافت من خلال قناة دي إم سي، أن هناك تصريحات مختلفة بشأن سبب الوفاة، وخلال ساعات سيكون تقرير التشريح منشور فى بيان رسمي، لافتة إلى أن البيان سيكون رسميا، لآن القضية دولية، والجنازة ستكون اليوم بعد تقرير التشريح.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الطفل ريان عقب إعلان السلطات المغربية سقوطه في البئر و بذلت كافة جهودها من حفر و تكسير في المكان الذي سقط فيه ليخرج حيا، إلا أن القدر لم يمهلهم الفرصة لتكلل جهودهم بالنجاح و يخرج حيا، بل خرج جثة هامدة .

وحسب ما نشرته قناة " شوف " المغربية، التي قامت بتسجيل لقاء مع والد الطفل ريان عقب انتشار صورة الطفل في وسائل الإعلام و على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان السلطات المغربية وفاته عقب نجاح عملية خروجه من البئر والذي كان يعاني من حالة انهيار كامل بعد علمه بوفاة نجله .

وكشف والد الطفل ريان، أن آخر الكلمات التي نطقها الطفل عقب سقوطه في البئر، "طلعوني .. طلعوني"، فقد كانت هذه الكلمات البسيطة من فم الصغير كانت كالسهام في قلب والده الذي قال إنه لم يكن يملك أي طريقة ليغيث ابنه و كان صوته وهو في الأسفل يعصر قلبه من الألم .

وأشار والد الطفل ريان إلى أن السلطات المغربية بذلت كل ما في وسعها لتتمكن من إنقاذ نجله، إلا أن الطفل كان قد علق في منتصف البئر ومن أسباب صعوبة المهمة على السلطات المغربية ضيق البئر الذي منع عمليات الحفر .

يذكرأن والد الطفل ريان أكد أن ريان لم يعد نجله فقط، بل أصبح ابن كل الآباء الموجودين في المغرب، الذين انفطروا لأمره و أصبحت قصته تخص كل مواطن في المغرب، بل في العالم كله.