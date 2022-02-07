أوكرانيا تطالب أمريكا بنشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ علي أراضيها

قال مصدر دبلوماسي، إن أوكرانيا توجهت إلى أمريكا بطلب نشر كتائب عدة من منظومة "ثاد" الأمريكية المضادة للصواريخ قرب مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، أشار المصدر إلى أن المنظومة المذكورة تضم محطة رادار من نوع AN/TPY-2 قادرة على مراقبة الوضع الجوي والفضائي فوق جزء كبير من روسيا، ما سيمكن أوكرانيا والدول المؤيدة لها من حلف الناتو، في حال حصول كييف عليها، من "النظر" إلى عمق أراضي روسيا على مسافة تصل إلى ألف كيلومتر.

وفي وقت سابق، قال أليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني، إنه على الرغم من مزاعم الغرب بأن غزو أوكرانيا على وشك الحدوث، فإن فرصة حدوث تصعيد خطير على الحدود الروسية لا تزال منخفضة.

وفي بيان نُشر على موقع وزارة الدفاع الأوكرانية على الإنترنت، أوضح أليكسي ريزنيكوف أن المساعدة من الدول الأجنبية عززت بشكل كبير قدرة كييف على المقاومة، لكن من غير المتوقع أن الأسلحة التي تم التبرع بها سوف يتم استخدامها في أي وقت قريب.

وقال ريزنيكوف: “لدينا كل المعلومات، ونقيم الوضع بشكل واقعي. في الوقت الحالي، هناك الكثير من التقييمات والتوقعات الافتراضية المختلفة، لا سيما في وسائل الإعلام الأجنبية”.

وأضاف: “من واجب الجيش أن يحسب كل السيناريوهات الممكنة، حتى أسوأها، وأن يفعل كل ما هو ممكن لتحييد التهديدات. هذا ما يحدث الآن، لا تزال احتمالية حدوث تصعيد كبير منخفضة”.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، اتهمت الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، موسكو بنشر 100000 جندي على الحدود مع أوكرانيا، وزعم البعض أنها تخطط لشن هجوم.