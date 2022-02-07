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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مراتي حامل في بنت.. أحمد سعد يعلن استعداده لاستقبال مولودته الأولى |فيديو

أحمد سعد وعلياء
أحمد سعد وعلياء

أعلن الفنان أحمد سعد، عن استعداده لاستقبال مولودته الأولى من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، كما كشف عن جنس مولوده أيضا.

وظهر أحمد سعد وهو يكشف عن جنس الجنين عن طريق بالون طائر في مقطع فيديو عفوي مع زوجته علياء بسيوني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق قائلا: الحمد لله الذي رزقني ما أحب.. بنت الحمدلله.

عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني:

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان أحمد سعد بعد عقد قرانه  22 أغسطس الماضي على مصممة الأزياء علياء بسيونى .

رضوى الشربينى 

وهنأت الإعلامية رضوى الشربيني المطرب أحمد سعد على عقد قرانه ..وكتبت رضوى الشربيني: “مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا.. خلى بالك يا أحمد”.

محمد محمود عبد العزيز 

هنأ الفنان محمد محمودعبد العزيز الفنان أحمد سعد بعد عقد قرانه، عبر صورة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و كتب محمد محمود عبد العزيز:"مبروووك".

بسمة وهبة 

هنأت الإعلامية بسمة وهبة، المطرب أحمد سعد على عقد قرانه على مصممة الأزياء عليا بسيوني.

وكتب بسمة وهبة في تعليق لمنشور أحمد سعد أثناء احتفاله بعقد قرانه: "أ‏لف مبروك يا أحمد وربنا يهنيكم.. والله يهديك يا أحمد مش عاوزه استضيفك الموسم الجاي في العرافة".

محمد عطية 

هنأ الفنان محمد عطية، الفنان أحمد سعد بعقد قرانه أمس، السبت، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشر محمد عطية صورة لأحمد سعد برفقه زوجته مصممة الأزياء علياء بسيونى من عقد قرانهما، عبر خاصية “الستوري”.

وعلق محمد عطية علي الصورة قائلا: “ألف مبروك يا حبيبي”.

أول تعليق لـ أحمد سعد بعد عقد قرانه 

وأعرب الفنان احمد سعد عن سعادته بعقد قرانه على مصممة الأزياء ندى بسبونى من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ET بالعربى . 

وقال أحمد سعد من خلال مداخلته :" بشكر كل الناس اللى باركتلى وفرحتلى  ، إحساس جميل بحسه لأول مرة ".

وأضاف احمد سعد :" شكرا لكل الناس اللى هنتنى ويارب يباركلى فى جوازتى ويرزقنى بالذرية الصالحة ".

أحمد سعد علياء بسيوني زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني استعداده لاستقبال مولودته الأولى الفنان أحمد سعد

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