فريال يوسف تكشف سبب اختفائها عن الساحة الفنية: كنت أعاني من أزمة صحية..فيديو

قالت الفنانة فريال يوسف، "كنت أعاني من أزمة صحية خلال الفترة السابقة، ولم أعط تفاصيل حول مرضي، واضطريت أختفي وأقول إني بتعالج برة وكان كل همي وشغلي الشاغل العودة لحياتي الطبيعية".

وأضافت فريال يوسف، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه”، أنه من كثرة الأوجاع والألم الذي كان يلازمني باستمرار، كنت أتمنى العودة لحياتي الطبيعية"

وتابعت فريال يوسف، "أخفيت خبر مرضي على الجمهور، لأنه من المفترض أن أكون مصدر سعادة وايجابية لهم، ومبحبش أشيل الناس أكتر من اللى شايلينه في حياتهم”.

وأشارت فريال يوسف إلى أنها “تعالجت من سكات بكل هدوء وكنت أواجه صراعات بداخلي حول عودتي لعملي، وبتوفيق من الأطباء بألمانيا وجدت حل لمشكلتي وعدت إلى عملي ولدي حماس".