زهقت منه.. امرأة تعرض زوجها للبيع على الإنترنت بسعر صادم|صور

إذا كنت قد مللت من سهرات زوجك اليومية مع أصدقائه على القهوة ومباريات كرة القدم المتكررة، فإليك تجربة أيرلندية ذكية بدلا من قتله أو دخول مستشفى الأمراض العقلية بسببه.

قامت امرأة أيرلندية بعرض زوجها للبيع على أحد مواقع المزاد مقابل 25 دولار بعد أن تركها في المنزل مع أطفالها وذهب في رحلة صيد، وفقًا للإعلان المدرج على موقع TradeMe التابع لـebay.

تزوج الثنائي في أيرلندا عام 2019 ولديهما ولدان، كولت البالغ من العمر 4 سنوات ورايدر البالغ من العمر 6 سنوات.

كتبت «ليندا ماكاليستر» في الإعلان إن جون يبلغ من العمر 6 أقدام ويبلغ من العمر 37 عامًا، ويعمل كمزارع لحوم البقر، وأضافت ساخرة أنه سيبقى "مخلصًا إذا أطعمته وسقيته".

لم يعلم جون أن زوجته عرضته للبيع حتى نبهه أصدقاؤه إلى المزاد المعلن عليه، أخبرت ليندا موقع Stuff أن زوجها رأى الإعلام وكان "يضحك على الأمر برمته".

تم إزالة الإعلان في النهاية لخرقه شروط وأحكام الموقع ولكن ليس قبل أن ترتفع المزايدة إلى 63 يورو مقابل الزوج المسكين.