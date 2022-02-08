رئيس الوزراء البريطاني يعلن دراسة نشر قوات لحماية شرق أوروبا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن دراسة بلاده إمكانية نشر قوات من سلاحي الجو والبحرية لحماية جنوب شرق أوروبا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "نعتزم تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي تحت قيادة بريطانيا في إستونيا".

ومن ناحية أخرى، كشف وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، عن تلقي أوكرانيا 1.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، فضلاً عن الأسلحة والذخيرة والعتاد والمساعدات العسكرية الأخرى من الغرب في الأشهر الأخيرة، مضيفًا أنه يعتقد أن الدعم الدبلوماسي ساعد في إحباط عدوان محتمل من روسيا.

وعلق وزير الخارجية الأوكراني على زيادة الشحنات العسكرية في الآونة الأخيرة، في مؤتمر صحفي، قائلاً: “حصلت أوكرانيا على المزيد من الدعم السياسي والاقتصادي الدولي، فضلاً عن الدعم العسكري، وخلال هذه الفترة تلقينا أكثر من 1.5 مليار دولار، وأكثر من 1000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية”.

ومضى الدبلوماسي يقول إنه يعتقد أن سلسلة الزيارات من السياسيين الأجانب ساعدت كييف أيضًا وسط مخاوف من أن روسيا قد تخطط لغزو أوكرانيا.

وقال كوليبا: “الدبلوماسية المكثفة في الوقت الحالي تسمح لنا بإبقاء الوضع تحت السيطرة، لقد تحولت كييف إلى مركز ثقل للدبلوماسية الدولية، وهذا أيضًا عامل لردع روسيا”.