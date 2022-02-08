اتحاد الكرة: ربحنا 70 مليون جنيه من كيروش في 4 أشهر

قال الاعلامي محمد شبانة أن اتحاد الكرة نفي أي نية لمناقشة مصير كيروش في منصبه مديرا فنيا للمنتخب الوطني بعد هزيمة الفراعنة في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: ": "قال مصدر للبرنامج، إن كيروش لم يكن مطالبا بالتتويج بكأس العرب أو أمم أفريقيا وجاء لمهمة محددة وهي قيادة المنتخب لكأس العالم، ومع ذلك نجح في الوصول للمربع الذهبي في البطولة العربية ونهائي أفريقيا في بطولة الكاميرون".

وأكمل: "تابع المصدر أن كيروش منح اتحاد الكرة مكافآت تبلغ قيمتها 70 مليون جنيه في 4 أشهر، وهي 25 مليون جنيه مكافأة المركز الرابع في كأس العرب، و44 مليون جنيه مكافأة المنتخب الوطني من وصافة أمم إفريقيا".