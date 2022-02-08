عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحدث ظهور لـ إمام عاشور بصحبة ميدو.. شاهد

إمام عاشور بصحبه
إمام عاشور بصحبه ميدو

نشر إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر إمام عاشور بصحبة أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، وعلق إمام عاشور علي الصورة كاتبًا: “تشرفت بوجودي مع قيمه كبيره زي حضرتك”.

دنيا سمير غانم عن خسارة منتخب مصر: ربنا يوفقكم وفخورين بيكوا

عمر مرموش للمصريين عن خسارة المنتخب: نعوضكم ونرفع راسكم إن شاء الله

وتوج منتخب السنغال بلقب أمم أفريقيا 2021” بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب السنغال اللقب بعد وصول المباراة إلى ركلات الترجيح وانتهت 4-3 حيث انتهي الوقت الأصلى بالتعادل السلبي.

ملخص المباراة

تلقي الفراعنة بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، واحتسبت بعدها ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال.

وتصدى ساديو ماني لركلة الجزاء لكنه فشل في تسجيلها بعد تسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى توقعها الحارس محمد أبو جبل بشكل صحيح وتمكن من التصدي لها.

 

الفرص الخطيرة
وجاءت أولى الفرص الخطيرة لمنتخب مصر بعد مرور 13 دقيقة من ركلة حرة مباشرة في وسط ملعب السنغال من جهة اليسار، نفذها محمد صلاح بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها محمود حمدي الونش برأسية ضعيفة نسبيا وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس إدوارد ميندي.

وحاول منتخب السنغال مباغتة أبو جبل من تسديدة أرضية عن طريق إسماعيلا سار لاعب السنغال من حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد أبو جبل بثبات.

وحاول المنتخب السنغالي شن بعض الهجمات من جهة اليمين عن طريق إسماعيلا سار الذي أرسل كرة عرضية قوية داخل منطقة الجزاء للتمر أمام الجميع إلي رمية تماس

وتلقي منتخب السنغال بطاقة صفراء من نصيب نامبالي ميندي نتيجة تدخل قوي على قدم عمر مرموش لاعب منتخب مصر.

ومع النصف الثاني من الشوط الأول حاول منتخب مصر السيطرة على الكرة عبر الضغط المتقدم على مدافعي السنغال في محاولة لاستخلاص الكرة بشكل مبكر.

امام عاشور المنتخب الوطني احمد حسام ميدو ميدو نهائي كأس الأمم الإفريقية

موضوعات متعلقة

دنيا سمير غانم عن خسارة منتخب مصر: ربنا يوفقكم وفخورين بيكوا

زوجة رياض محرز تعلن عن حملها بعد شهر على ارتباطهما

فيفي عبده تعلن وفاة شقيقتها هدي

بإطلالة أنيقة.. راندا البحيري تتألق بالأبيض والأسود

عمر مرموش للمصريين عن خسارة المنتخب: نعوضكم ونرفع راسكم إن شاء الله

أحمد فهمي داعما الأهلي قبل مواجهة بالميراس: فريق عظيم أديله عمري

جرعة دسمة من المشاعر.. تامر حبيب يشيد بمسلسل البحث عن علا

عمر كمال عبد الواحد عن خسارة المنتخب: كان نفسنا نفرحكوا بالبطولة

ترشيحاتنا

منتخب مصر يحقق رقما قياسيا في أمم إفريقيا.. تعرف عليه

الداخلية: ضبط نصَّاب جمع تبرعات بزعم مساعدة المصريين المحتجزين في الخارج

طقس اليوم.. الأرصاد: شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للرمال والأتربة مع فرص لسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

ولاية أمريكية تعلن رفع قيود ارتداء الكمامة عقب السيطرة على أوميكرون

موسكو ستدفع ثمنا باهظا حال الغزو.. بايدن والمستشار الألماني يبحثان حلولًا للأزمة الأوكرانية الروسية

وقت صلاة الفجر في مصر وهل موعده صحيح؟ الرد على المشككين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

مفاجأتان..إعلام مغربي : الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

أبو جبل يفاجىء عمرو أديب على الهواء..فيديو

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وارتفاع في درجات الحرارة

اتقوا الله.. الأعلى للإعلام يحذر: غير مسموح بالهجوم على المنتخب القومي.. فيديو

أبو جبل يكشف سر تصديه لـ ركلات الجزاء في أمم أفريقيا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء تشريح جثته.. عودة سجين من الموت تثير ذعر الأطباء

زهقت منه.. امرأة تعرض زوجها للبيع على الإنترنت بسعر صادم|صور

رجل يقود شاحنة مشتعلة بالنيران لإنقاذ المارة.. فيديو

إتهام عمره 13 عاما.. حقيقة اغتصاب كريستيانو رونالدو عارضة أزياء أمريكية

فيديو

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

مات حزنا .. وفاة مهندس بورسعيدي بعد خسارة المنتخب من السنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ