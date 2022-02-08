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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة تحتفل بعيد ميلاد عائشة بن أحمد.. شاهد

عائشة بن أحمد ودرة
عائشة بن أحمد ودرة

حرصت الفنانة درة علي الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة عائشة بن أحمد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت درة صورة لـ عائشة بن أحمد عبر خاصية “الاستوري”، وعلقت عليها: “كل سنة وانتي طيبة عيوشة”.

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وحل أمس يوم الأثنين، عيد ميلاد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والتي تتميز بموهبة كبيرة إضافة إلى جمالها وهو ما جعلها أحد أهم النجمات التونسيات المتواجدات في مصر.

 

ونرصد محطات هامة في حياة عائشة بن أحمد

 

بدأت مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في فريق رقص ترأسها سهام بالخوجة، وحصلت بعدها على شهادة الباكالوريا في الفنون، وبعدها دخلت مدرسة الفنون والديكور في تونس، وبعد ما أنهت دراستها في هذه المدرسة حصلت على دبلوم في الفنون والجرافيك والإعلان.

واكتشف المخرج نوري بوزيد موهبتها في التمثيل ودخلت عالم التمثيل سنة 2010، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية، من أبرزهم فيلم أوغسطينوس ابن دموعها للمخرج الراحل سمير سيف، والخلية، وزيزو، وعزيز روحو، وغيرها من الأفلام.

وبعدها شاركت في أعمال درامية منهم: مسلسل شهادة ميلاد، ونسر الصعيد، والسهام المارقة، وأبواب الشك، وأبو جبل، وألف ليلة وليلة، وغيرها.

اختيرت ضمن أجمل 10 نساء في تونس وكانت قد كشفت من قبل عن سر نضارة بشرتها حيث قالت إنها تتناول عين الجمل الذي بدوره يحافظ على البشرة من أشعة الشمس الضارة وينقيها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" حيث كتبت حينها: "حاولوا تاكلو كل يوم من عين الجمل، لحماية الجلد والبشرة من أشعة الشمس، ومن أعراض الشيخوخة المبكرة".

الفنانة درة درة عيد ميلاد الفنانة عائشة بن أحمد الفنانة عائشة بن أحمد عائشة بن احمد

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