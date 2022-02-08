سلبية المسحة الطبية للاعبي الفريق الدوليين بالأهلي

أثبتت المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم الدوليون بالنادي الأهلي فور وصولهم إلى الإمارات مساء أمس سلبية عيناتهم من فيروس كورونا وفقًا لما أعلنه الجهاز الطبي بالنادي .

ومن ثم بات العناصر الدوليون المقيدون بقائمة الفريق لكأس العالم للأندية جاهزين للمشاركة في مباراة الفريق أمام بالميراس غدا، وذلك وفقا لرؤية بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

وقام موسيماني بالاجتماع باللاعبين فور وصولهم معسكر الفريق بأبو ظبي للاطمئنان عليهم، وذلك قبل مواجهة بالميراس غدا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي يقام في السادسة والنصف مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.