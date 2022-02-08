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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة غير متوقعة لاكتشاف نقص فيتامين د في الجسم.. تعرف عليها

فيتامين د
فيتامين د

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويشارك في العديد من العمليات البيولوجية، تتضمن وظيفته الأساسية امتصاص الكالسيوم وحماية العظام والعضلات وصحة القلب. 

وعلى الرغم من أن فيتامين د هو عنصر غذائي أساسي يعاني الكثير من الأشخاص من نقص فيه، وهذا أساسًا لأن المغذيات نادرًا ما توجد في الطعام.

ووفقا للتقارير أكبر مصدر لفيتامين د هو ضوء الشمس، عندما تتعرض بشرتنا لأشعة الشمس، يتحول الكولسترول الموجود في أجسامنا إلى فيتامين د وينتقل إلى أجزاء مختلفة من الجسم لأداء وظائف مختلفة، قد يؤدي انخفاض مستوى هذا الفيتامين إلى العديد من المشكلات الصحية، طريقة واحدة لاكتشاف ما إذا كنت تعاني من نقص فيتامين (د) مرتبطة باختبار الرائحة.

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كيف تحصل على فيتامين د أثناء العمل؟

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دراسة: فيتامين د وأوميجا 3 فعالة في علاج آلام المفاصل

طريقة اكتشاف نقص فيتامين د 

أولئك الذين لا يحصلون على كمية كافية من فيتامين د أو يعانون من نقص فيتامين د يفقدون حاسة الشم والذوق مع تقدم العمر.

وفي دراسة نشرت عام 2020 في مجلة Nutrients ، تمكن الباحثون من إثبات الصلة بين نقص فيتامين د وفقدان حاسة الشم والتذوق، ويُعرَّف فقدان حاسة الشم بالفشل في تحديد ستة أو أكثر من الروائح الثمانية بشكل صحيح، في حين يُعرَّف فقدان حاسة الشم بالفشل في تحديد الكينين أو كلوريد الصوديوم بشكل صحيح.

كشف الباحثون أنه بالمقارنة مع أولئك الذين لديهم كمية كافية من فيتامين د في اليوم  فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) هم أكثر عرضة بنسبة 39 في المائة للمعاناة من ضعف حاسة التذوق والشم في وقت لاحق من الحياة، وبناءً على النتائج ، خلص الباحثون إلى أن فيتامين (د) قد يلعب دورًا مهمًا في حاسة الشم والضعف المرتبط بالعمر.

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