كيف تحصل على فيتامين د أثناء العمل؟

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم وتجنب الأمراض مثل هشاشة العظام، تعتبر ممارسة الرياضة في الهواء الطلق قبل الذهاب إلى العمل طريقة رائعة للحصول على جرعة أشعة الشمس التي تشتد الحاجة إليها للعظام والمفاصل.

ووفقا للدراسة لموقع timesofindia تأكد من ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة على الأقل في الشمس إذا كان عملك يتطلب منك الجلوس في الداخل طوال اليوم، يمكن للتمارين البسيطة مثل المشي السريع أو الركض أن تساعد الجسم في الحفاظ على لياقته والحصول على ضوء الشمس بالكامل.

كما يتضمن هذا عوامل مثل الراحة والاختيار ولكن الخروج في العراء لتناول طعام الغداء الخاص بك يمكن أن يساعدك في الحصول على ضوء الشمس الذي تحتاجه، يساعدك قضاء استراحة الغداء في الهواء الطلق أيضًا في الوصول إلى الهواء النقي الذي يعد مفيدًا للصحة العامة، وبالتالي يعد خيارًا رائعًا إذا كان مكان عملك يوفر أيًا من هذه الخيارات ووافق عليها زملاؤك.

كما يعد عقد اجتماعات الفريق في الهواء الطلق طريقة أخرى يمكنك من خلالها زيادة الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق، نظرًا لأن اجتماعات الفريق تحدث بشكل متكرر، ستسمح لك اجتماعات الفريق الخارجية بالخروج لفترة لا بأس بها من الوقت والحصول على ضوء الشمس المطلوب.