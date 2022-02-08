وزيرا الإنتاج الحربى والإسكان يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لمعالجة وتحلية المياه

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربى، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممثلى شركات (أم بى أس – أكواتك – نالكو – أيقن )، لمناقشة جهود وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ إستراتيجية مصر للمياه وكذلك تحسين نوعية المياه ومواجهة التلوث والحرص على استخدام الوسائل التكنولوجية والعلمية الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر.

عقد اللقاء بمقر الوزارة بقطاع التدريب بالسلام وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير وعدد من قيادات الوزارة والمهندس ممدوح أحمد رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

موافقة اللجنة العليا للمياه لمعالجة مياه الصرف الصحى بقرية " بلانة " بأسوان

فى بداية اللقاء رحب الوزير " مرسى " بالدكتور عاصم الجزار والوفد المرافق له وكذلك ممثلى شركات ( أم بى أس – أكواتك – نالكو – أيقن ).

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا اللقاء يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه وذلك باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لأحدث تكنولوجيات تحلية المياه المتطورة في مصر، والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع مكونات محطات ( تحلية / معالجة) المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار سعى وزارة الإنتاج الحربى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتى تساهم بدورها فى تطوير معيشة المواطن فى إطار مبادرة (حياة كريمة) وغيرها من المبادرات القومية.

وناقش اللقاء إمكانية إستخدام مادة " البيوريت " فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى، مما سيساعد على إتاحة تقنيه وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر.

واضاف الوزير " مرسى " أن شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة " ( مصنع 18 الحربى ) التابعة للوزارة متخصصة في العديد من المجالات ومن بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما في ذلك كلورات الصوديوم المستخدم في إنتاج مادة البيوريت.

واوضح أن الوزارة سعت أيضا لإمتلاك الامكانيات والقدرات لتنفيذ تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه و محطات معالجة مياه الصرف الصحى، وذلك من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة وهى ( أم بى أس – أكواتك – نالكو – أيقن ).

وأشار إلى ان التعاون يمتد أيضا ليشمل تصنيع وتجميع المعدات والمستلزمات التى تستخدمها الشركات العاملة في تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف وهو ما يأتى ضمن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى الهادفه للإنفتاح فى التعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة فى مجالات التصنيع المختلفة من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات بالشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وأوضح " وزير الدولة للإنتاج الحربى " أن الوزارة سعت بقوة للمشاركة فى سياسة ترشيد إستهلاك المياه من خلال تصنيع منتجات ترشيد الاستخدام المنزلي للمياه مثل ( العداد الذكي - الموفر الذكي) بتكلفة مناسبة والتسويق لها محليا وخارجيا وكذلك التوسع في مشروعات تأهيل ورفع كفاءة الشبكات وتبطين الترع والمصارف والصرف المغطي بإستغلال امكانيات شركات الإنتاج الحربي .

عقب ذلك قام ممثلو شركات ( أم بى أس – أكواتك – نالكو – أيقن ) المتحالفة مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجالات تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه و محطات معالجة مياه الصرف الصحى بإجراء عرض تقديمى تناولوا من خلاله إمكانياتهم الفنية والتكنولوجية فى هذا المجال.

وأشار ممثلو شركة " أيقن للتكنولوجيا الرقمية " إلى أن الهدف من التحالف مع " وزارة الإنتاج الحربى " هو العمل في مجال الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في ادارة الموارد المائية والرقابة على استهلاكها وقياس معدلات التلوث بها ،وأيضا تصنيع المستلزمات والمكونات الخاصة بهذة الأنظمة بالتعاون مع شركات الانتاج الحربى.

وأشار ممثلو شركة " نالكو " إلى أن الشركة نجحت بالتعاون مع " وزارة الإنتاج الحربى " في تطوير استخدام مادة البيوريت (المصنعة بواسطة شركة نالكو ووتر) للاستخدام في معالجة مياه الصرف الصحي بهدف اعادة استخدامها حيث كان مقتصر استخدامها على معالجة المياه في الاغراض الصناعية وذلك من خلال تنفيذ التجارب المعملية (معالجة مياه الصرف – المياه الجوفية – مياه الشرب) وتنفيذ التجارب الحقلية في معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة معالجة مياه الصرف بقرية " بلانة " بمحافظة أسوان والحصول على موافقة اللجنة العليا للمياه التابعة لوزارة الصحة والسكان بإستخدام مادة البيوريت في معالجة مياه الصرف الصحي ، كما أفاد ممثلى (أم بى أس – أكواتك ) أنهم يسعوا من خلال التحالف مع " وزارة الإنتاج الحربى " إلى تقديم بنية تحتية مائية مستدامة إقتصادياً وبيئياً لمصر من خلال ضخ استثمارات أجنبية كبيرة في هذا المجال وكذلك خلق فرص عمل جديدة وإنتاج مياه مطابقة للمواصفات وبتكلفة مناسبة.

تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن

من جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن وزارة الإسكان تستهدف من خلال مشروعاتها ضمان " حياة كريمة " لكافة المواطنين من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، مشيرا ًإلى أن الوزارة تهدف أيضا إلى المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى نمو الناتج الإجمالي المحلي وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشاد بما إطلع عليه من إمكانيات للشركات ( أم بى أس – أكواتك – نالكو – أيقن ) المتحالفة مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجالات تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه و محطات معالجة مياه الصرف الصحى ، وأضاف “الجزار” أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إيمانًا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له وللأجيال القادمة.

وأكد أن التعاون بين “الإسكان” و”الإنتاج الحربي” يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة الإسكان والتعمير بمصر، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الإنتاج الحربى، مشيداً بما تتمتع به شركات ووحدات الإنتاج الحربي من سرعة ودقة فى تنفيذ المشروعات التى تقوم بتنفيذها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية.

كما أشاد " الجزار " بجهود الوزارة لاستمرار عجلة الإنتاج والعمل ومساهمتها في مكافحة جائحة كورونا وتبعاتها.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكرأنه تم فى نهاية اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربى " و " الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى " بهدف التعاون فى مجالات " إنتاج وتوريد المعدات والكيماويات اللازمة لعمليات معالجة مياه الصرف الصحى - معالحة مياه الشرب والصرف الصحى - توفير التدريب والتأهيل المناسب للكوادر العاملة بمجال معالجة المياه - السعى نحو التحول الرقمى فى إدارة منظومة المياه فى مصر بما يحقق الإدارة الرشيدة للموارد المائية – التعاون فى مجال البحث والتطوير للتغلب على المشكلات المتعلقة بجودة المياه التى يتم معالجتها – تصميم وتنفيذ وإعادة تأهيل المحطات ".

قام بالتوقيع على البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب والمهندس ممدوح أحمد رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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