لأسباب شخصية.. استقالة المدير التنفيذي لنادي برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن استقالة فيران ريفرتر المدير التنفيذي للنادي من منصبه لأسباب شخصية.

وذكر نادي برشلونة في بيان رسمي، أن فيران ريفرتر تقدم باستقالته لـ خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، اليوم، الثلاثاء، وذلك لأسباب شخصية وعائلية.

وأوضح بيان برشلونة، أن مجلس إدارة برشلونة سيفعل الاستقالة بمجرد تعيين مدير تنفيذي جديد للنادي.

على جانب آخر، يستعد فريق برشلونة لمواجهة إسبانيول المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإسباني.

كان فريق برشلونة فاز على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت تشكيلة برشلونة الأساسية أمام أتلتيكو مدريد تواجد الصفقات الجديدة لأول مرة ( أداما تراوري - فيران توريس - أوباميانج).

ترتيب برشلونة:

يحتل فريق برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة