دينا الشربيني تعلن عن موعد عرض مسرحيتها أحفاد ريا وسكينة

نشرت الفنانة دينا الشربيني البوستر الرسمي لمسرحية أحفاد ريا وسكينة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و علقت دينا الشربيني علي البوستر قائلة :" #أحفاد_ريا_وسكينة فى #بوليفارد_رياض_سيتى ... الناس كلها عاوزة تعرف حكايتهم وازاي الستات طلعوا مبيعرفوش يقتلوا 🔪😈 منتظرينكم من يوم ٩ فبراير🙏🏽".

جدير بالذكر أن الشربيني، تواصل تصوير مشاهدها بمسلسلها الرمضاني الذي يجمعها بالممثل محمد رمضان، و المؤلف محمد فريد، والمخرج محمد ياسين.

و يُعرض للنجمة دينا الشربيني، داخل دور العرض السينمائية فيلم "حامل اللقب" وقد يشاركها البطولة الفنان هشام ماجد.