عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة

السلع الغذائية بأسوان
السلع الغذائية بأسوان

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية، شملت عددا من المجمعات الاستهلاكية وسلاسل الـ"ماركت"، بمرافقة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والمهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، وسيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان، ومسئولي الجهات التنفيذية

وتأتي الزيارة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسعار المناسبة والمخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى هذا الشأن. 

أهالى قرية المضيق بنصر النوبة يشكرون محافظ أسوان لاستجابته الفورية لمطالبهم

أسوان .. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل غدا

توافر السلع

وخلال تفقده للأقسام المتعددة للسلع الغذائية والأساسية والاستراتيجية، والخضروات والفاكهة، اطمأن اللواء أشرف عطية على أسعار المنتجات هذه السلع، والتي شهدت انخفاضا تراوح ما بين 25% إلى 35% فى ظل الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة الدولة والحكومة للتخفيف عن المواطنين، وتوفير السلع بكميات كبيرة بالتنسيق مع وزارة التموين لتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار مراعاة للظروف المعيشية والأسرية.

وأكد المحافظ أن هناك تكليفات مباشرة بالتعامل الرادع مع أي منفذ بيع من تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو وجود تفاوت أو مغالاة في أسعارها وهو ما يشهد متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة. 

وشدد أشرف عطية على مواصلة حملات الرقابة التموينية والتفتيش على الأسواق بكافة قرى ومدن المحافظة للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوافر كافة السلع والمستلزمات للمواطنين بالأسعار المناسبة والمطابقة للمواصفات والجودة المطلوبة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه عطية إلى التنسيق المستمر بين مديرية التموين وكافة الجهات المختصة لتوفير أرصدة من كافة السلع الغذائية والأساسية التي تلبى احتياجات ومطالب المواطن الأسواني.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.. تفاصيل مهمة بشأنه الآن

أتربة عالقة وتدهور مستوى الرؤية.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

موضوعات متعلقة

أهالى قرية المضيق بنصر النوبة يشكرون محافظ أسوان لاستجابته الفورية لمطالبهم

ترشيحاتنا

القبض على إثيوبي يهرب المخدرات إلى السعودية

جيشنا على الحدود.. أحمد موسى: محدش يهز ثقتنا في بلدنا

بالقوة الضاربة| تشكيل ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي أوروبا

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري أكد لأطراف التفاوض بشأن غزة خطورة التصعيد

مصدر رفيع المستوى: استمرار المباحثات في القاهرة بحضور وفود قطر وأمريكا وحماس

إسرائيل تحذر أمريكا: وقف الأسلحة قد يؤدي إلى تخريب محادثات الرهائن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة وصدمة| الترجي يُصعد 8 لاعبين شباب.. والأهلي يفتقد 4 نجوم

بباروكة من ورق الجرايد.. رحمة أحمد تثير الجدل بفستان أبيض عبر إنستجرام|صور

في يومه العالمي| جمال شعبان : تحياتي لكل حمار مورد رزق لأسرة بسيطة

من الأهرامات.. نرمين الفقي تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-