محافظ أسوان يتابع توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية، شملت عددا من المجمعات الاستهلاكية وسلاسل الـ"ماركت"، بمرافقة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والمهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، وسيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان، ومسئولي الجهات التنفيذية.

وتأتي الزيارة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسعار المناسبة والمخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

توافر السلع

وخلال تفقده للأقسام المتعددة للسلع الغذائية والأساسية والاستراتيجية، والخضروات والفاكهة، اطمأن اللواء أشرف عطية على أسعار المنتجات هذه السلع، والتي شهدت انخفاضا تراوح ما بين 25% إلى 35% فى ظل الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة الدولة والحكومة للتخفيف عن المواطنين، وتوفير السلع بكميات كبيرة بالتنسيق مع وزارة التموين لتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار مراعاة للظروف المعيشية والأسرية.

وأكد المحافظ أن هناك تكليفات مباشرة بالتعامل الرادع مع أي منفذ بيع من تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو وجود تفاوت أو مغالاة في أسعارها وهو ما يشهد متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وشدد أشرف عطية على مواصلة حملات الرقابة التموينية والتفتيش على الأسواق بكافة قرى ومدن المحافظة للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوافر كافة السلع والمستلزمات للمواطنين بالأسعار المناسبة والمطابقة للمواصفات والجودة المطلوبة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه عطية إلى التنسيق المستمر بين مديرية التموين وكافة الجهات المختصة لتوفير أرصدة من كافة السلع الغذائية والأساسية التي تلبى احتياجات ومطالب المواطن الأسواني.