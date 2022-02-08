عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة المنيا يزورون متحف الحضارة المصرية بـ«الفسطاط» ومعرض القاهرة الدولي للكتاب

طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا

نظمت إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، زيارة لطلاب الاتحادات الطلابية، والمتميزين بالأنشطة للمتحف القومي للحضارة المصرية الذي يقع في قلب مدينة الفسطاط عاصمة القاهرة الإسلامية القديمة، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والعالم الذي يقدم نظرة شاملة على الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتي يومنا الحاضر، ويعتبر مركزاً تعليمياً وبحثياً هاماً للباحثين المصريين والأجانب.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي إن المتحف يعد صرحاً وإنجازاً مصرياً كبيراً، يخلد الحضارة المصرية عبر العصور، مؤكداً أن الجامعة حرصت على زيارة طلابها للمتحف لتعريفهم بأحد أكبر إنجازات الدولة المصرية التي ترسخ الاعتزاز والانتماء بحضارتنا العريقة التي شهد لها العالم.

وأضاف الدكتور عصام فرحات أن الزيارة أكدت شغف الطلاب بحضاراتهم ووعيهم الأثري بآثار أجدادهم، وذلك خلال جولاتهم بأروقة المتحف المتعددة وقاعة المومياوات التي استقبلها المتحف في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف القومي للحضارة المصرية، مشيراً إلى أن الزيارة اختتمت بزيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالتجمع الخامس، والذي جاء هذا العام بعنوان "نهضة مصر".

رافق الطلاب وأشرف على التنظيم خلال الزيارة وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور ضياء السيد، منسق الأنشطة الطلابية بكلية طب الأسنان، والدكتورة رحاب سراج، منسق الأنشطة الطلابية بكلية الآداب، ومحسن سيد، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، وممدوح ملاك عياد.
 

المنيا جامعه المصري الحضارة المصرية الدولة المصرية التجمع الخامس القومي للحضارة المصرية

ترشيحاتنا

زينهو لاعب البرازيل السابق: بالميراس تغير .. الأهلي فريق مُنظم والكرة المصرية تطورت|حوار

لماذا أعلنت أمريكا عن إرسال مقاتلات إف-22 الخارقة لدعم الإمارات؟

لا عرب من فضلك.. العنف والتهديد سلوك ألمانيا ضد اللاجئين.. والإسلاموفوبيا تسيطر

شاهد لحظة اشتعال النيران فى سيارتين بكورنيش المعادي.. صور

شاهدان في قضية شقة الزمالك: المتهم يمتلك خبرة كبيرة بمجال التحف والآثار

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

تفاصيل ومحاولات البث على التلفزيون المصري.. هل ينقل ماسبيرو مباراة الأهلي وبالميراس ؟

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات ..اعرف تقديرك |صور

تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

كارتيرون يطلب التعاقد مع ثنائي منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

الشيخ طه إسماعيل.. كيف فشلت محاولات الزمالك في ضمه وسر اعتزاله

فيديو

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية: رياح وأتربة عالقة وفرصة لسقوط أمطار..تغطية خاصة

مفاجآت جديدة تتكشف.. الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر "فيديو"

بعد ريان.. تفاصيل مأساة الطفل هيثم الليبي ضحية البئر.. فيديوجراف

هتموتي مني.. برلنتي عامر طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأولى

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ