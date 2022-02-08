طلاب جامعة المنيا يزورون متحف الحضارة المصرية بـ«الفسطاط» ومعرض القاهرة الدولي للكتاب

نظمت إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، زيارة لطلاب الاتحادات الطلابية، والمتميزين بالأنشطة للمتحف القومي للحضارة المصرية الذي يقع في قلب مدينة الفسطاط عاصمة القاهرة الإسلامية القديمة، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والعالم الذي يقدم نظرة شاملة على الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتي يومنا الحاضر، ويعتبر مركزاً تعليمياً وبحثياً هاماً للباحثين المصريين والأجانب.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي إن المتحف يعد صرحاً وإنجازاً مصرياً كبيراً، يخلد الحضارة المصرية عبر العصور، مؤكداً أن الجامعة حرصت على زيارة طلابها للمتحف لتعريفهم بأحد أكبر إنجازات الدولة المصرية التي ترسخ الاعتزاز والانتماء بحضارتنا العريقة التي شهد لها العالم.

وأضاف الدكتور عصام فرحات أن الزيارة أكدت شغف الطلاب بحضاراتهم ووعيهم الأثري بآثار أجدادهم، وذلك خلال جولاتهم بأروقة المتحف المتعددة وقاعة المومياوات التي استقبلها المتحف في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف القومي للحضارة المصرية، مشيراً إلى أن الزيارة اختتمت بزيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالتجمع الخامس، والذي جاء هذا العام بعنوان "نهضة مصر".

رافق الطلاب وأشرف على التنظيم خلال الزيارة وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور ضياء السيد، منسق الأنشطة الطلابية بكلية طب الأسنان، والدكتورة رحاب سراج، منسق الأنشطة الطلابية بكلية الآداب، ومحسن سيد، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، وممدوح ملاك عياد.

