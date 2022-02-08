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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأسعار تبدأ بجنيهين.. معرض الكتاب بمكتبة مصر العامة بالمنيا منارة علمية بالصعيد..شاهد

معرض الكتاب بالمنيا
معرض الكتاب بالمنيا

نظمت مكتبة مصر العامة بالمنيا معرضا للكتاب بمقر المكتبة لبيع الكتب الزائدة عن حاجة المكتبة وبعض الكتب المهداة والتي ليس عليها إقبال للاطلاع من قبل الأعضاء ويضم المعرض ما يقرب من 6 آلاف عنوان في مختلف فروع العلم  الثقافة والفكر.

 

تقول الدكتورة أمل عليوة مدير المكتبة إن معرض الكتاب تم تنظيمه في إطار توجه الدولة لرفع الوعي الثقافي والفكري للمواطنين وبيع الكتب الزائدة عن حاجه المكتبة والتي لدينا منها نسخ متعددة وكذلك بعض كتب الإهداءات والتي ليس عليها إقبال بأقسام الاطلاع المختلفة ب.

 

وأشارت إلى أن الكتب المعروضة تباع بأسعار رمزية تبدأ من 2 جنيه و5 جنيهات و7 جنيهات وأغلى كتاب يصل إلى 25 جنيها في حين تباع بعض الكتب الموجودة بالمعرض بالمكتبات ودور النشر  المختلفة بأسعار تصل إلى 100 بجنيه وهناك بعض الكتب مثل المجلدات تباع بمبلغ 500 جنيه تباع في المكتبة ب 25 جنيها فقط.

 

وأوضحت أن المعرض يضم ما يقرب من 6 آلاف عنوان في مختلف فروع العلم والثقافة فيوجد كتب للغات والمعارف العامة والفلسفة وعلم النفس والأدب والروايات والعلوم الاجتماعية والتاريخ والأديان وغيرها من فروع العلم المختلفة.

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وأضاف الدكتورة أمل عليوة أن هناك إقبالا كبير على المعرض من كافة الأعمار السنيه كبار وصغار السن والشباب فهناك تلاميذ في المرحلة الابتدائية يشترون كتب في الأدب والعلوم أعلى من سنهم فكنت اعتقد ان القراء بدأوا يلجأون للكتاب الإلكتروني إلا أن المعرض أثبت أن للكتاب الورقي سحرة وجمهوره العاشق له إذا تم توفير بأسعار مناسبة ستجد إقبالا كبيرا على القراءة والاطلاع.

 

وأضافت مديرة المكتبة أن الكتب الموجودة بالمعرض تم عرضها للرواد بدل من تخزينها بالمخازن وحجبها فالهدف من المعرض ليس تحقيق الربح المادي ولكن توسيع قاعدة القراءة والاطلاع وعودة الناس للقراءة والثقافة والإحساس بقيمة الكتاب الورقي.

 

وأضافت أنه يقام على هامش المعرض عددًا من الندوات والورش الأدبية والثقافية بجانب عدد من الورش الفنية.

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مكتبة مصر العامة الوعي الثقافي الثقافة المرحلة الابتدائية الكتب العلوم الاجتماعية القراءة والاطلاع معرض الكتاب

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